В населённых пунктах Алматинской области последовательно развивается культурная инфраструктура и вводятся в эксплуатацию новые социально значимые объекты. Одним из таких событий для жителей Балхашского района стало открытие нового здания историко-краеведческого музея в селе Баканас, передает BAQ.KZ.

В торжественной церемонии приняли участие аким Алматинской области Марат Султангазиев, аким области Жетысу Бейбит Исабаев, а также представители интеллигенции, ветераны труда, молодежь и меценаты, оказавшие поддержку в реализации данного проекта.

«Музей станет важным культурным центром, объединяющим прошлое и настоящее, и будет способствовать сохранению исторической памяти. По его словам, каждый экспонат, документ и фотография отражают богатое наследие Балхашского района и представляют особую ценность для молодежи, исследователей и туристов», - отметил аким области.

Принцип сохранения исторической преемственности и культурных ценностей нашёл отражение и в новой Конституции, где закреплена обязанность граждан бережно относиться к памятникам истории и культуры и заботиться о сохранении национального наследия.

Марат Султангазиев также отметил активную гражданскую позицию жителей Балхашского района, которые традиционно принимают участие в общественно-политической жизни страны. По его словам, и на предстоящем референдуме жители района проявят свою гражданскую ответственность. Он выразил уверенность, что единство и общие цели позволят построить Справедливый и Сильный Казахстан.

Ранее музей размещался в здании, где в прошлом располагалась аптека, и оно уже не соответствовало современным требованиям. Новое здание площадью 363 квадратных метра возведено при поддержке местных меценатов Айгерим Исабаевой и Дархана Кәкетайдына. В музее предусмотрены три экспозиционных зала, посвящённых флоре и фауне региона, истории района, а также жизни и деятельности Д.А. Конаева.

В помещениях обеспечены необходимые условия для хранения музейных ценностей, а интерьер разработан с учётом тематических экспозиций. Фонд музея насчитывает около двух тысяч экспонатов. Залы оснащены современными цифровыми информационными панелями, аудио- и видеотехникой.

Как рассказал заведующий музеем Ахмет Басшыбай, одним из наиболее ценных экспонатов является священная книга Коран, изданная в 1713 году в типографии в Саудовской Аравии. Особый интерес представляет и история её появления в регионе. По словам заведующего, в 1890 году один из местных баев приобрёл книгу на ярмарке в Ташкенте, заплатив за неё сто лошадей и отдав в придачу свою золотом украшенную камчу. Так уникальная реликвия оказалась в Балхашском районе.

Церемония открытия сопровождалась выступлениями артистов и напутственными словами почётных гостей. По традиции аксакал дал благословение — бата. Меценат Айгерим Исабаева выразила надежду, что новый музей станет важным культурным пространством и местом притяжения для жителей и гостей района. После перерезания символической ленты первые посетители смогли ознакомиться с экспозицией музея.