Новый кардиологический центр стоимостью 3 млрд тенге начал работу в Конаеве
Центр оснащен современным оборудованием и будет оказывать полный спектр специализированной помощи
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В Конаеве введен в эксплуатацию современный кардиологический центр, который стал важным объектом системы здравоохранения Алматинской области. Реализация проекта стоимостью 3 млрд тенге позволила создать 200 новых постоянных рабочих мест для медицинских специалистов, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
В торжественной церемонии открытия принял участие аким Конаева Асхат Бердиханов, поздравивший жителей региона с запуском нового медицинского учреждения.
«Заболевания сердечно-сосудистой системы сегодня являются одной из наиболее актуальных медицинских проблем не только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому запуск такого высокотехнологичного центра - своевременное и значимое решение. Здесь предусмотрен полный цикл оказания медицинской помощи: от диагностики до проведения сложнейших хирургических операций. В центре будут осуществляться диагностика и лечение заболеваний системы кровообращения, а также стационарное лечение заболеваний сердца и сосудов. Это позволит жителям области своевременно получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая в другие регионы страны или за рубеж», - отметил аким города.
Асхат Бердиханов также поблагодарил инвесторов, строителей и медицинских работников, благодаря которым проект был реализован в установленные сроки.
Инвестор проекта Бекарыс Жали отметил, что строительство центра стало результатом государственной поддержки, частных инвестиций и совместной работы всех участников проекта.
«Главная цель открытия кардиологического центра - обеспечить жителей региона современной, качественной и доступной медицинской помощью», - подчеркнул он, поблагодарив руководство области и города, а также строителей за содействие в реализации проекта.
В ходе церемонии Бекарыс Жали передал символический ключ от нового медицинского учреждения главному врачу центра Аскару Рахматалиеву.
После официального открытия главный врач провел экскурсию по зданию, представив гостям подразделения центра и возможности нового медицинского комплекса.
Кардиологический центр оснащен современным оборудованием и будет оказывать полный спектр специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Открытие учреждения позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Алматинской области, улучшить раннюю диагностику и лечение заболеваний сердца, а также сократить необходимость обращения в клиники других регионов и зарубежья.
Фото: акимат г. Конаева.
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