Новый кардиологический центр стоимостью 3 млрд тенге начал работу в Конаеве

В Конаеве введен в эксплуатацию современный кардиологический центр, который стал важным объектом системы здравоохранения Алматинской области. Реализация проекта стоимостью 3 млрд тенге позволила создать 200 новых постоянных рабочих мест для медицинских специалистов, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В торжественной церемонии открытия принял участие аким Конаева Асхат Бердиханов, поздравивший жителей региона с запуском нового медицинского учреждения.

«Заболевания сердечно-сосудистой системы сегодня являются одной из наиболее актуальных медицинских проблем не только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому запуск такого высокотехнологичного центра - своевременное и значимое решение. Здесь предусмотрен полный цикл оказания медицинской помощи: от диагностики до проведения сложнейших хирургических операций. В центре будут осуществляться диагностика и лечение заболеваний системы кровообращения, а также стационарное лечение заболеваний сердца и сосудов. Это позволит жителям области своевременно получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая в другие регионы страны или за рубеж», - отметил аким города.

Асхат Бердиханов также поблагодарил инвесторов, строителей и медицинских работников, благодаря которым проект был реализован в установленные сроки.

Инвестор проекта Бекарыс Жали отметил, что строительство центра стало результатом государственной поддержки, частных инвестиций и совместной работы всех участников проекта.

«Главная цель открытия кардиологического центра - обеспечить жителей региона современной, качественной и доступной медицинской помощью», - подчеркнул он, поблагодарив руководство области и города, а также строителей за содействие в реализации проекта.

В ходе церемонии Бекарыс Жали передал символический ключ от нового медицинского учреждения главному врачу центра Аскару Рахматалиеву.

После официального открытия главный врач провел экскурсию по зданию, представив гостям подразделения центра и возможности нового медицинского комплекса.

Кардиологический центр оснащен современным оборудованием и будет оказывать полный спектр специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Открытие учреждения позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Алматинской области, улучшить раннюю диагностику и лечение заболеваний сердца, а также сократить необходимость обращения в клиники других регионов и зарубежья.

Фото: акимат г. Конаева.