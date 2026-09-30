Новый корпус IT-лицея откроют в Таразе до конца октября

В Таразе на 98 процентов завершили строительство пристроенного комплекса из трех блоков для IT-лицея-интерната для одаренных детей. Новые помещения должны решить проблему нехватки мест. Объект планируют сдать до конца октября.

Строительство ведется в микрорайоне Балауса. Здесь появятся учебный корпус и общежитие на 300 мест каждый, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека.

Сейчас в IT-лицее-интернате учатся 325 детей. Старое общежитие рассчитано на 45 мест. После открытия нового количество мест увеличится до 345.

Площадь земельного участка составляет 12 256 квадратных метров.

Ход работ проверил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев. По его словам, ранее строительство замедлилось из-за вопросов с финансированием.