Новый KPI появится у казахстанских акимов
С 2026 года глав городов и районов будут оценивать по числу трудоустроенных.
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С 2026 года в Казахстане вводится новая система оценки эффективности местной власти — KPI по расширению занятости населения. Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания Правительства, посвящённого развитию рынка труда, передает BAQ.KZ.
Министерство труда и социальной защиты населения совместно с региональными акиматами обязано обеспечить выполнение ключевых показателей, зафиксированных в региональных картах занятости.
Акимы регионов возьмут под личный контроль исполнение планов по трудоустройству. Основной акцент — на создание долгосрочных, постоянных рабочих мест, а не краткосрочных или сезонных вакансий.
Также дано поручение Министерству национальной экономики совместно с отраслевыми госорганами и акиматами: до 1 сентября 2025 года обеспечить полную прозрачность и интеграцию данных по всем проектам, реализуемым в период 2025–2027 годов, в информационную систему государственного планирования. Это необходимо для более точной и своевременной оценки влияния проектов на занятость.
Кроме того, Министерство цифрового развития до конца текущего года должно разработать единую цифровую систему, которая объединит данные от госорганов и бизнеса. Она станет инструментом отслеживания динамики создания рабочих мест в режиме реального времени.
Премьер-министр подчеркнул:
"Создание рабочих мест — это не просто социальная задача, а основа устойчивого экономического роста. KPI должны стать стимулом для региональной власти работать на результат".
Ожидается, что новая система позволит не только повысить качество государственного управления, но и обеспечит прозрачность и подотчётность акимов перед гражданами. Это также создаст базу для более эффективного распределения ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса и развития человеческого капитала.
Ранее сообщалось о том, какие профессии станут ключевыми в Казахстане.
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