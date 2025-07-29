С 2026 года в Казахстане вводится новая система оценки эффективности местной власти — KPI по расширению занятости населения. Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания Правительства, посвящённого развитию рынка труда, передает BAQ.KZ.

Министерство труда и социальной защиты населения совместно с региональными акиматами обязано обеспечить выполнение ключевых показателей, зафиксированных в региональных картах занятости.

Акимы регионов возьмут под личный контроль исполнение планов по трудоустройству. Основной акцент — на создание долгосрочных, постоянных рабочих мест, а не краткосрочных или сезонных вакансий.

Также дано поручение Министерству национальной экономики совместно с отраслевыми госорганами и акиматами: до 1 сентября 2025 года обеспечить полную прозрачность и интеграцию данных по всем проектам, реализуемым в период 2025–2027 годов, в информационную систему государственного планирования. Это необходимо для более точной и своевременной оценки влияния проектов на занятость.

Кроме того, Министерство цифрового развития до конца текущего года должно разработать единую цифровую систему, которая объединит данные от госорганов и бизнеса. Она станет инструментом отслеживания динамики создания рабочих мест в режиме реального времени.

Премьер-министр подчеркнул:

"Создание рабочих мест — это не просто социальная задача, а основа устойчивого экономического роста. KPI должны стать стимулом для региональной власти работать на результат".

Ожидается, что новая система позволит не только повысить качество государственного управления, но и обеспечит прозрачность и подотчётность акимов перед гражданами. Это также создаст базу для более эффективного распределения ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса и развития человеческого капитала.

Ранее сообщалось о том, какие профессии станут ключевыми в Казахстане.