Новый медеплавильный завод за 750 млрд тенге построят в Балхаше

В Балхаше планируют построить новый медеплавильный завод стоимостью 750 млрд тенге. Предприятие рассчитывают запустить в 2030 году. После выхода проекта на полную мощность производство меди в Казахстане должно превысить 800 тыс. тонн в год, передает BAQ.KZ

Проект представили Премьер-министру Олжасу Бектенову во время рабочей поездки в Карагандинскую область. Глава Правительства посетил месторождение Каратас и Балхашский медеплавильный завод Kazakhmys Smelting, где ознакомился с геологоразведкой, модернизацией действующего производства и новыми промышленными проектами.

За январь-август 2026 года объем промышленного производства Карагандинской области составил 3,7 трлн тенге. Это на 4,7% больше, чем за тот же период прошлого года. По объему продукции обрабатывающего сектора регион занимает второе место в Казахстане.

На новом заводе создадут 1,2 тыс. рабочих мест

Новый медеплавильный завод построит ТОО Qazaq Smelter. Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения, одобренного Правительством и заключенного между Министерством промышленности и строительства и компанией.

Объем частных инвестиций составит 750 млрд тенге.

Проектная мощность предприятия рассчитана на производство 300 тыс. тонн катодной меди, 10 тонн золота и 1,5 млн тонн серной кислоты в год.

Новый завод должен увеличить производство меди в Казахстане до более чем 800 тыс. тонн в год. Проект реализуют в рамках задач, поставленных Президентом по развитию глубокой переработки и увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Строительство планируют начать в 2027 году, запуск намечен на 2030 год.

На предприятии создадут 1,2 тыс. постоянных рабочих мест. К моменту запуска доля казахстанских специалистов должна составить 90%, позднее ее планируют увеличить.

Проект предусматривает строительство современных плавильных агрегатов, нового цеха электролиза и производства драгоценных металлов. Отдельный участок будет заниматься переработкой шлаков.

Степень извлечения меди должна достигать 98%.

По представленным Правительству расчетам, объем выбросов нового предприятия составит около 5 тыс. тонн в год. Для сравнения, у действующего Балхашского медеплавильного завода этот показатель составляет около 60 тыс. тонн.

Бектенов поручил государственным органам оказывать необходимую поддержку, чтобы завод был введен в эксплуатацию в заявленные сроки.

Действующий завод выпускает половину катодной меди страны

Премьер-министр посетил и Балхашский медеплавильный завод ТОО Kazakhmys Smelting.

Председатель правления ТОО «Казахмыс» Руслан Өскенәлі доложил о производственной деятельности предприятия, программе модернизации и планах дальнейшего развития.

Металлургический комплекс работает с 1938 года и сейчас производит около 51% всей катодной меди в Казахстане.

Проектная мощность предприятия составляет 220 тыс. тонн катодной меди, 1,1 млн тонн серной кислоты, 10 тонн золота и 400 тонн серебра в год.

В 2026 году Kazakhmys реализует программу модернизации предприятия стоимостью 21,8 млрд тенге. Она включает капитальный ремонт металлургического оборудования, обновление производственной инфраструктуры и работы по повышению надежности технологических процессов.

Генеральный директор Kazakhmys Smelting Жанибек Байгабелов сообщил, что капитальный ремонт печи Ванюкова №1 стоимостью более 5 млрд тенге уже завершен.

На 2027 год запланирован ремонт печи Ванюкова №2. На эти работы направят более 5,4 млрд тенге.

Параллельно обновляются анодные печи, конвертеры, оборудование сернокислотного цеха и производственная инфраструктура.

Разведка подтвердила более 8 тонн золота и 150 тыс. тонн меди

На месторождении Каратас АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» Бектенову показали ход геологоразведочных работ и технологии исследования недр.

АО «Казгеология» ведет работы в семи областях Казахстана на территории площадью 55 тыс. квадратных километров. Проводятся бурение, наземные и аэрогеофизические исследования.

Высокодетальные работы в масштабе 1:50 000 начаты на 20 участках общей площадью 100 тыс. квадратных километров.

Подход к реализации таких проектов определили по поручению, данному ранее на заседании Правительства. Теперь «Тау-Кен Самрук» получает лицензии, самостоятельно проводит геологоразведку и ставит подтвержденные запасы на государственный баланс. Иностранных партнеров планируют привлекать уже на более высокой стадии готовности проекта.

В Правительстве рассчитывают, что такая схема позволит повысить стоимость проектов и получить более выгодные для государства условия.

Председатель правления «Тау-Кен Самрук» Нариман Абсаметов сообщил, что за последний год компания получила три лицензии и начала разведку месторождений золота, меди и редкоземельных металлов.

Уже подтверждено более 8 тонн золота и 150 тыс. тонн меди.

На месторождении Каратас среднее содержание меди выросло с 0,35% до 0,46%.

Сейчас специалисты отбирают технологическую пробу. Следующим этапом станут гидрогеологические и геотехнические исследования.

ИИ анализирует геологические керны

Бектенову представили первые результаты анализа геологических кернов при помощи искусственного интеллекта.

Сейчас система обучена на данных месторождения Жосабай. Ее точность составляет 80%. До конца 2026 года показатель планируют довести до 95%.

По данным Правительства, технология должна ускорить документирование керна и повысить производительность геологоразведочных работ.

Премьер-министр сообщил, что государственное финансирование геологической отрасли увеличено в десять раз. В ближайшие три года на эти цели планируют направить около 500 млн долларов.

Государственным органам и организациям поручено сосредоточить работы на наиболее перспективных участках с высоким потенциалом прироста запасов критически значимых минералов, заняться цифровизацией геологических данных и активнее привлекать инвесторов.

Отдельно поставлена задача оперативнее решать земельные, инфраструктурные и другие организационные вопросы.

«Тау-Кен Самрук» поручено распространить опыт проекта Каратас на Жосабай и другие перспективные участки. Проекты должны своевременно проходить путь от разведки и постановки запасов на государственный баланс до промышленной разработки.

В Балхаше расширят международную лабораторию

Во время поездки Премьер-министру показали возможности лаборатории ТОО SGS Kazakhstan Ltd.

Она проводит полный цикл исследований геологических и технологических проб.

Мощность лаборатории планируют довести до 350 тыс. проб в год. По расчетам, этого хватит, чтобы полностью закрыть потребности региона в высокоточной химической аналитике.

Работа лаборатории в Балхаше позволяет проводить анализ минерального сырья и готовой продукции по международным стандартам и повышать точность контроля качества.