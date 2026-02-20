Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область приняла участие в открытии нового медицинского центра компании Orhun Medical, передает BAQ.KZ.

Основным направлением центра является высокотехнологичная диагностика, объединяющая позитронно-эмиссионную томографию и компьютерную томографию. Это позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, оценивать степень распространения болезни и контролировать эффективность лечения.

Теперь для житлей региона эта услуга будет предоставляться по месту жительства.

Проектная мощность медицинского центра рассчитана на проведение 3 500 ПЭТ/КТ, 16 000 магнитно-резонансных томографий, 20 000 компьютерных томографий, 25 000 рентгенологических исследований и 10 000 маммографий в год. Исследования будут проводиться в рамках гарантированного государством бесплатного объема.

Кроме того, в медицинском центре населению будут доступны услуги МРТ, КТ, рентгенографии, маммографии, ультразвуковой диагностики, консультации профильных специалистов, лабораторные исследования и процедуры.

По словам министра, запуск новых медицинских объектов позволит жителям региона получать высокотехнологичную помощь ближе к месту проживания и повысит доступность диагностики и лечения.