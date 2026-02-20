  • Главная
  • Новости
  •  Новый медицинский центр для онкобольных открыли в Кызылорде

 Новый медицинский центр для онкобольных открыли в Кызылорде

Ранее для получения таких диагностических услуг жителям региона приходилось ездить в Алматы и Астану.

Сегодня 2026, 07:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство здравоохранения Сегодня 2026, 07:41
Сегодня 2026, 07:41
121
Фото: Министерство здравоохранения

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область приняла участие в открытии  нового медицинского центра компании Orhun Medical, передает BAQ.KZ

Основным направлением центра является высокотехнологичная диагностика, объединяющая позитронно-эмиссионную томографию и компьютерную томографию. Это позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, оценивать степень распространения болезни и контролировать эффективность лечения. 

Теперь для житлей региона эта услуга будет предоставляться по месту жительства. 

Проектная мощность медицинского центра рассчитана на проведение 3 500 ПЭТ/КТ, 16 000 магнитно-резонансных томографий, 20 000 компьютерных томографий, 25 000 рентгенологических исследований и 10 000 маммографий в год. Исследования будут проводиться в рамках гарантированного государством бесплатного объема.

Кроме того, в медицинском центре населению будут доступны услуги МРТ, КТ, рентгенографии, маммографии, ультразвуковой диагностики, консультации профильных специалистов, лабораторные исследования и процедуры. 

По словам министра, запуск новых медицинских объектов позволит жителям региона получать высокотехнологичную помощь ближе к месту проживания и повысит доступность диагностики и лечения.

Самое читаемое

Наверх