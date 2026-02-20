Новый медицинский центр для онкобольных открыли в Кызылорде
Ранее для получения таких диагностических услуг жителям региона приходилось ездить в Алматы и Астану.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область приняла участие в открытии нового медицинского центра компании Orhun Medical, передает BAQ.KZ.
Основным направлением центра является высокотехнологичная диагностика, объединяющая позитронно-эмиссионную томографию и компьютерную томографию. Это позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, оценивать степень распространения болезни и контролировать эффективность лечения.
Теперь для житлей региона эта услуга будет предоставляться по месту жительства.
Проектная мощность медицинского центра рассчитана на проведение 3 500 ПЭТ/КТ, 16 000 магнитно-резонансных томографий, 20 000 компьютерных томографий, 25 000 рентгенологических исследований и 10 000 маммографий в год. Исследования будут проводиться в рамках гарантированного государством бесплатного объема.
Кроме того, в медицинском центре населению будут доступны услуги МРТ, КТ, рентгенографии, маммографии, ультразвуковой диагностики, консультации профильных специалистов, лабораторные исследования и процедуры.
По словам министра, запуск новых медицинских объектов позволит жителям региона получать высокотехнологичную помощь ближе к месту проживания и повысит доступность диагностики и лечения.
Самое читаемое
- В Минтуризма РК ответили на пост отца Шайдорова о поддержке спортсмена
- Аэропорт Семея оштрафован на 8,8 млн тенге за монопольные цены на топливо
- Будут ли начисляться госпремии по жилищным накоплениям в коммерческих банках?
- Залужный обвинил Зеленского: почему контрнаступление Украины 2023 года провалилось
- После избиения срочника в Гвардейском гарнизоне сняли командира части