Под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета по развитию города Alatau City в рамках исполнения поручений Президента страны. В ходе совещания обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов, развития инфраструктуры, формирования правовой экосистемы и подготовки высококвалифицированных кадров, передает BAQ.KZ.

Премьер-министр отметил, что Президент лично контролирует ход работ по развитию города, который рассматривается как новый центр долгосрочного экономического роста Казахстана. Основные принципы развития Alatau City закреплены в проекте новой Конституции, включая создание специальных правовых режимов для ускоренного экономического развития и привлечения инвестиций.

Инвестиционный портфель города включает 44 проекта на общую сумму около 1,8 трлн тенге в сферах промышленности, логистики, агропереработки, услуг и креативной индустрии. Их реализация позволит создать более 30 тыс. рабочих мест и сформировать устойчивую экономическую среду. Среди приоритетных объектов — многофункциональный комплекс Iconic Complex и технологический университет KAIST Kazakhstan для подготовки кадров в области передовых технологий.

Особое внимание уделяется развитию инженерной и транспортной инфраструктуры: строительство подстанции "Арна", расширение водозабора "Ынтымак", новые газораспределительные станции и дорожные проекты с путепроводами.

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев подчеркнул, что формирование институциональной базы идет параллельно с практическими проектами, создающими привлекательную среду для инвесторов. Концептуальные, градостроительные планы и стратегия развития города обеспечат качественное зонирование, нормы благоустройства, озеленение и доступность транспорта.

Для координации работы создан Оперативный комитет, который будет своевременно рассматривать все ключевые вопросы. Разработка нормативных актов ведется с привлечением как отечественных, так и международных экспертов, чтобы обеспечить понятность и прозрачность для инвесторов.

Премьер-министр подчеркнул, что динамичное развитие инженерной инфраструктуры и поддержка крупных якорных проектов станут ключевыми условиями успешной инвестиционной политики города Alatau.