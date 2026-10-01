Новый мэр Шанхая заявил о готовности расширять сотрудничество с Казахстаном
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Шанхай и регионы Казахстана намерены расширять сотрудничество. Об этом говорили на встрече Генерального консула Казахстана в Шанхае Нурлана Аккошкарова с новым мэром города Чжу Чжунминем.
Чжу Чжунмин возглавил один из крупнейших мегаполисов Китая буквально накануне. Его избрали мэром Шанхая 30 сентября на пятой сессии Собрания народных представителей города 16-го созыва.
Аккошкаров поздравил его с избранием и пожелал успехов на новой должности.
Стороны подтвердили интерес к расширению связей не только с самим Шанхаем. Речь идет о всем регионе дельты реки Янцзы, куда входят Шанхай и провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.
Для Казахстана это открывает возможности для прямых контактов сразу с несколькими крупными экономическими центрами Китая.
Встреча прошла во время торжественного приема по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики. В мероприятии участвовали представители руководства Шанхая, дипломатического корпуса, бизнеса и общественных кругов.
Самое читаемое
- 10 рабочих дней на возражение: как теперь оспорить исполнительную надпись
- Еще одна одноэтажная улица должна пойти под снос в 2027-м году в Астане
- Елдос Сметов вышел в полуфинал Азиатских игр
- В Баку показали наследие Яссауи: открылась выставка из Казахстана
- Пилот пытался разбить Flydubai: Израиль раскрыл детали ЧП на борту