Новый мэр Шанхая заявил о готовности расширять сотрудничество с Казахстаном

Шанхай и регионы Казахстана намерены расширять сотрудничество. Об этом говорили на встрече Генерального консула Казахстана в Шанхае Нурлана Аккошкарова с новым мэром города Чжу Чжунминем.

Чжу Чжунмин возглавил один из крупнейших мегаполисов Китая буквально накануне. Его избрали мэром Шанхая 30 сентября на пятой сессии Собрания народных представителей города 16-го созыва.

Аккошкаров поздравил его с избранием и пожелал успехов на новой должности.

Стороны подтвердили интерес к расширению связей не только с самим Шанхаем. Речь идет о всем регионе дельты реки Янцзы, куда входят Шанхай и провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.

Для Казахстана это открывает возможности для прямых контактов сразу с несколькими крупными экономическими центрами Китая.

Встреча прошла во время торжественного приема по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики. В мероприятии участвовали представители руководства Шанхая, дипломатического корпуса, бизнеса и общественных кругов.