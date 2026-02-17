Новый министр труда Казахстана принял присягу

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Новый министр труда и социальной защиты Казахстана Аскарбек Ертаев принял присягу на заседании Правительства страны, передает BAQ.KZ.

Министр поклялся посвятить силы и знания делу процветанию страны, а также строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана.

Ранее он занимал пост первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев  поручил новому министру повысить занятость и доходы населения.

