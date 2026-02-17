Новый министр труда Казахстана принял присягу
Сегодня 2026, 10:18
Фото: Пресс-служба Правительства РК
Новый министр труда и социальной защиты Казахстана Аскарбек Ертаев принял присягу на заседании Правительства страны, передает BAQ.KZ.
Министр поклялся посвятить силы и знания делу процветанию страны, а также строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана.
Ранее он занимал пост первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК.
Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил новому министру повысить занятость и доходы населения.
