Новый министр обороны поручил пересмотреть подготовку военных и сократить лишнюю отчетность

Министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов на первом рабочем совещании с руководством ведомства обозначил, как должна меняться армия. Среди задач безопасность военнослужащих, реальная боевая готовность, подготовка с учетом современных конфликтов, развитие беспилотных систем и сокращение лишней отчетности, передает BAQ.KZ.

На совещании определили задачи по дальнейшему развитию и реформированию Вооруженных сил. В центре работы будет исполнение поручений Главы государства, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, по комплексной перезагрузке армии.

При перестройке армии должны учитывать современные угрозы, опыт вооруженных конфликтов, быстрое развитие военных технологий и вопросы безопасности воинской службы.

Основной упор сделают на реальную боевую готовность войск, совершенствование системы управления, качество боевой подготовки, развитие вооружения и военной техники.

Безопасность солдат и подготовка к современным конфликтам

Отдельное внимание уделят моральному и боевому духу военнослужащих. Командирам поручено формировать здоровый морально-психологический климат в воинских коллективах, повышать качество воспитательной работы, улучшать условия службы и быта личного состава.

Особый акцент сделан на безопасности воинской службы. От командиров потребовали предупреждать и жестко пресекать неуставные взаимоотношения.

Меняться должна и подготовка военнослужащих. Обучение планируют максимально приблизить к современным условиям ведения боевых действий, опираться на практический опыт и анализ современных конфликтов.

При подготовке военных поручено учитывать новые способы применения беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы, разведки, связи и других технологий.

От подразделений ждут высокой выучки личного состава, слаженности и постоянной готовности выполнять задачи по предназначению в различных условиях.

Меньше отчетности, больше ресурсов на боеготовность

Еще одно направление реформирования касается системы управления войсками.

Планируется продолжить цифровизацию процессов и сократить избыточные административные процедуры, отчетность и совещания, которые не имеют практической ценности.

Освободившиеся ресурсы должны направляться непосредственно на повышение боеспособности войск.

Продолжится работа по совершенствованию материально-технического обеспечения армии. Закупки и распределение ресурсов должны проводиться исходя из реальных потребностей войск и приоритетов боевой подготовки.

Министр поручил рационально расходовать бюджетные средства, исключать неэффективные траты и повышать прозрачность принимаемых решений.

«Армия должна развиваться не ради отчетных показателей и показных мероприятий. Каждый процесс, каждое решение и каждый выделенный ресурс должны иметь практический результат и быть направлены на повышение боеспособности Вооруженных Сил. Каждый солдат должен чувствовать себя в безопасности», - отметил министр обороны.

На совещании рассмотрели и ход комплексной проверки деятельности Министерства обороны, которая проводится по распоряжению Главы государства.

Руководителям структурных подразделений поручили оказывать комиссии необходимое содействие и предоставить всю требуемую информацию.