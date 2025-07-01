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Новый министр транспорта поклялся служить народу Казахстана

Нурлан Сауранбаев занимал должность председателя правления НК "Қазақстан темір жолы".

Сегодня, 10:52
АВТОР
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скриншот с трансляции Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: скриншот с трансляции

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства принял присягу народу Казахстана, передает BAQ.KZ.

"Перед народом и президентом торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь!" - сказал Нурлан Сауранбаев.

Напомним, Нурлан Сауранбаев был назначен на должность министра транспорта 30 июня. До этого он занимал должность председателя правления НК "Қазақстан темір жолы".

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