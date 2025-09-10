Новый министр здравоохранения Швеции упала в обморок на пресс-конференции
Сегодня, 18:03
124Фото: скриншот из видео
Министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн, которую назначили на пост накануне, потеряла сознание во время пресс-конференции, посвященной перестановкам в правительстве, передает BAQ.KZ со ссылкой на шведский телеканал SVT.
На кадрах женщина стоит за трибуной на пресс-конференции вместе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, министром энергетики и предпринимательства Эббой Буш и министром социальных дел Якобом Форсмедом.
Элизабет Ланн упала прямо на свою трибуну и ударилась головой. После потери сознания ее вывели из зала.
Через несколько минут министр вернулась и объяснила собравшимся журналистам, что у нее упал уровень сахара в крови. Однако пресс-конференцию с ее участием все же перенесли.
