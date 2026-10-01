Новый мост через Иртыш построят в Усть-Каменогорске
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В Усть-Каменогорске началось строительство нового моста через Иртыш. Он станет продолжением улицы Серикбаева от кольцевой развязки. Новый мост рассчитан на шесть полос движения. Пропускная способность дороги составит до 80 тысяч автомобилей в сутки. Проект планируют реализовать за два года.
Новый маршрут соединит районы города, должен снизить нагрузку на основные магистрали и помочь сократить пробки и время в пути. В церемонии начала строительства принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Он заложил символическую капсулу времени и поручил обеспечить качество работ и соблюдение сроков.
Новый переход должен сделать передвижение по Усть-Каменогорску удобнее и повысить безопасность дорожного движения, — сказал глава региона.
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