Новый мост через Иртыш построят в Усть-Каменогорске

1 Октября 2026, 22:21
АВТОР
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акимат ВКО 1 Октября 2026, 22:21
1 Октября 2026, 22:21
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Фото: акимат ВКО

В Усть-Каменогорске началось строительство нового моста через Иртыш. Он станет продолжением улицы Серикбаева от кольцевой развязки.  Новый мост рассчитан на шесть полос движения. Пропускная способность дороги составит до 80 тысяч автомобилей в сутки.  Проект планируют реализовать за два года.

Новый маршрут соединит районы города, должен снизить нагрузку на основные магистрали и помочь сократить пробки и время в пути.  В церемонии начала строительства принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Он заложил символическую капсулу времени и поручил обеспечить качество работ и соблюдение сроков.  

Новый переход должен сделать передвижение по Усть-Каменогорску удобнее и повысить безопасность дорожного движения, — сказал глава региона.

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