Новый мост, модернизация аэропорта и благоустройство: как меняется Павлодарская область

Павлодарская область продолжает развивать инфраструктуру, модернизировать транспортные объекты и благоустраивать населённые пункты. Среди ключевых проектов — строительство нового моста через Иртыш, обновление аэропорта Павлодара и развитие городской среды.

Одним из наиболее значимых инфраструктурных объектов станет новый мост через Иртыш протяжённостью 690 метров. Переправа привлечёт внимание не только жителей региона, но и специалистов: она станет первой в Казахстане конструкцией экстрадозного типа. Блогер Ренат Ташкинбаев посетил строительную площадку, чтобы ознакомиться с ходом работ и особенностями инженерного решения.

Ещё одним направлением развития стала модернизация аэропорта Павлодара. Здесь завершили масштабную реконструкцию взлётно-посадочной полосы. Следующим этапом предусмотрены обновление и расширение аэровокзала. В перспективе это должно создать дополнительные возможности для развития авиасообщения, в том числе международного.

Изменения затрагивают и города области. Жительница Экибастуза, вспоминая последние 40 лет, отметила появление новых школ, благоустроенных зелёных зон и жилых домов. По её словам, город заметно преобразился и продолжает развиваться.

В ходе поездки Ренат Ташкинбаев также обратил внимание на развитие производственного сектора и сельского хозяйства, обновление общественных пространств и создание новых рабочих мест. Местные жители, с которыми общался блогер, рассказали о переменах в своих городах и улучшении условий повседневной жизни.

Реализация инфраструктурных проектов и развитие социальной сферы направлены на повышение транспортной доступности, создание новых экономических возможностей и улучшение качества жизни населения Павлодарской области.