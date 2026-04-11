Новый мост построят в Уральске
В Уральске заложили капсулу времени в честь начала строительства дорог и моста в районе Акжайык.
В Уральске состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени, приуроченная к началу реализации крупного инфраструктурного проекта — строительства внутриквартальных дорог до ПДП жилого района Акжайык и возведения мостового перехода, передает BAQ.KZ.
В мероприятии приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, а также представитель акционеров компании BI Group. Жилой район Акжайык — это новый, активно застраивающийся микрорайон Уральска, где уже возводятся современные жилые комплексы. Новостройки постепенно заселяются, формируется городская среда, и район начинает активно обживаться.
"Здесь будет население примерно в 70 тысяч человек. Согласно нашим планам, мы создадим все условия для комфортного проживания. Газ, свет, канализация, дороги будут на уровне. Поручено проработать вопросы с арычной системой, чтобы избежать проблем весной. Наряду с жильем мы возводим здесь социальные объекты. Их будет 60 в микрорайоне. Построим больницу, перинатальный центр и поликлинику, будет большой стадион. Уже имеется реабилитационный центр. Появятся спортивные объекты и объекты образования", — сказал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.
Самое читаемое
- Ливень в Алматы: что происходило ночью в городе
- Вложили в облигации США, но не догнали инфляцию: что происходит пенсионными активами казахстанцев
- Певец Димаш Кудайберген рассказал о пути артиста, семье и служении зрителю
- "Русалки и драконы": Как карагандинка превратила обычный дом в яркое место
- 132 тысячи казахстанцев обнулили пенсионные счета — Минтруда изменит формулу порогов