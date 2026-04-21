Новый мусоросжигательный завод с выработкой электроэнергии построят в Астане

В столице начали реализацию крупного экологического проекта — строительство мусоросжигательного завода с выработкой электроэнергии, передает BAQ.kz.

Проект получил название «Экопарк «Энергия Астаны».

Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, старт проекту дан совместно с компанией Shenzhen Energy Group Co. Ltd.

Новый комплекс будет перерабатывать твёрдые бытовые отходы методом сжигания и одновременно вырабатывать электроэнергию. Отмечается, что проект реализуется по современным экологическим и технологическим стандартам и должен стать одним из наиболее передовых подобных объектов в Центральной Азии.

Срок строительства составит около 36 месяцев. После ввода в эксплуатацию завод сможет перерабатывать до 550 тыс. тонн отходов в год. Это позволит сократить объёмы мусора и улучшить экологическую ситуацию в городе.

Также планируется ежегодная выработка около 330 млн кВт·ч электроэнергии. Из них примерно 280 млн кВт·ч будет поступать в городскую энергосистему, что усилит энергетическую безопасность столицы.

Проект обеспечит создание не менее 90 рабочих мест. Кроме того, предусмотрена поэтапная профессиональная подготовка сотрудников, включая обучение за рубежом.

На сегодняшний день отходы в Астане направляются на завод ТОО «Astana Recycling Plant», где проходят сортировку, после чего вывозятся на полигон. В городе действует один санкционированный полигон, состоящий из двух ячеек: первая законсервирована, вторая используется с 2018 года и заполнена примерно на 2,2 млн тонн твёрдых бытовых отходов.