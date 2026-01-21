На V заседании Национального курултая, прошедшем в Кызылорде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о возможности внесения изменений в новый Налоговый кодекс. Президент подчеркнул, что этот документ нельзя рассматривать как "священную книгу", и отметил, что при наличии конструктивных предложений со стороны общества и бизнеса в него могут быть внесены корректировки. Какие положения Кодекса могут быть пересмотрены и сколько времени это может занять – разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Почему Президент поднял этот вопрос?

По словам экономиста Бауыржана Ыскакова, у заявления Главы государства есть вполне конкретные причины. Он отметил, что хотя новый Налоговый кодекс вступит в силу с 2026 года, отдельные его нормы уже сейчас вызывают активное обсуждение в обществе и бизнес-среде.

Эксперт считает, что Президент прежде всего стремился укрепить доверие общества. Не секрет, что по Налоговому кодексу существуют критические замечания и предложения, а также то, что некоторые его положения создают определённую нагрузку для отдельных групп.

"Президент открыто обозначил эту проблему и заявил о готовности к обсуждению. Это важный сигнал, демонстрирующий открытость власти к диалогу с обществом", — говоритБауыржан Ыскаков.

На какие сферы это может повлиять?

По словам экономиста, для выравнивания социально-экономической нагрузки налоговые изменения могут затронуть отдельные секторы рынка. В первую очередь речь идёт о налоге на добавленную стоимость и специальных налоговых режимах.

В этой связи эксперт выделил два ключевых тезиса.

Первый тезис — содержание нового Кодекса.

По его мнению, основное направление ранее подписанных изменений в новый Налоговый кодекс – упрощение и облегчение налогового администрирования.

Объём налоговой отчётности был сокращён на 30 процентов, а количество видов налогов – на 20 процентов. В результате система стала значительно проще, чем прежде.

Второй тезис — повышение ставки НДС с 12 до 16 процентов.

При этом для отдельных товаров и услуг предусмотрены пониженные или специальные режимы.

"Также были сокращены специальные налоговые режимы. Вместе с тем сохранены режимы для самозанятых, субъектов, работающих по упрощённой декларации, и фермеров", — отмечает экономист.

Эти изменения вводят отдельные порядки как для бизнеса, так и для физических лиц. При этом не исключено установление дополнительных требований для отдельных секторов.

Какие изменения могут быть пересмотрены?

Экономист обозначил несколько направлений, которые в будущем могут быть скорректированы. В первую очередь это касается налога на добавленную стоимость.

"Повышение ставки НДС до 16 процентов вызывает наибольшую критику со стороны малого и среднего бизнеса. Поэтому, действующая ставка или система льгот могут быть пересмотрены", — говорит Бауыржан Ыскаков.

Ещё одно важное направление — специальные налоговые режимы. Предприниматели регулярно поднимают вопрос о дальнейшем повышении гибкости порядка их применения и расчётов. По словам эксперта, данный вопрос рассматривается в соответствии с поручением Президента.

Кроме того, к переходным вопросам относится и налоговое администрирование. В частности, периоды перехода на специальные режимы также стали предметом общественного обсуждения. Это ещё одно возможное направление для корректировок.

Сколько времени потребуется на изменения?

По словам Бауыржана Ыскакова, официальный процесс состоит из нескольких этапов.

Поручение дано на Национальном курултае. Сбор и рассмотрение предложений Правительством — от общества, бизнеса и экспертов.

Обычно этот этап может занять от нескольких недель до одного–двух месяцев. Далее следует внесение инициатив в Парламент и разработка законопроекта. Изменения проходят рассмотрение в Сенате, иногда законопроект проходит 2–3 чтения. Заключительный этап — подписание Президентом и введение в действие.

В целом корректировки политико-экономических пакетов, как правило, занимают 4–5 месяцев, а более сложные изменения могут растянуться до шести месяцев. В связи с этим полное вступление изменений в силу возможно с середины 2026 года либо к началу 2027 года.

По мнению экономиста, внесение изменений в Налоговый кодекс — это нормальный процесс. Особенно в первый год действия новой системы, когда возникает реакция со стороны общества и бизнеса, практические корректировки являются эффективной законотворческой практикой.

"Это важно для стабилизации экономической ситуации, обеспечения безопасности бизнеса и выравнивания налоговой нагрузки. С социальной точки зрения справедливость налоговой системы напрямую влияет на уровень доходов населения", — подчёркивает Бауыржан Ыскаков.

Таким образом, на Национальном курултае Президент донёс как позицию народа, так и предложения бизнеса, открыв путь к открытому и предметному обсуждению.