Депутат Азат Перуашев в кулуарах Мажилиса предупредил, что новые нормы Налогового кодекса могут негативно ударить по малому и среднему бизнесу, передает BAQ.KZ.

По его словам, запрет на отнесение на вычет сделок B2B для предпринимателей на специальном налоговом режиме ограничивает законную деятельность и создаёт необоснованные риски.

"Мы направили несколько обращений к правительству с требованием отказаться от запрета на отнесение на вычет сделок по B2B. Налоги не должны запрещать бизнесу работать в законном формате. Ограничения, принятые сейчас, создают риски именно для малых предпринимателей. В кодексе отсутствует четкое определение понятия "дробление бизнеса" и не установлена ответственность за нарушение, что делает меры формальными и неэффективными. Под видом борьбы с дроблением фактически ограничивают законную деятельность предпринимателей. Статистики, сколько компаний пострадало или вернуло средства в бюджет, нет. Решения принимаются на основе предположений", — отметил Перуашев.

Азат Перуашев обратил внимание, что основная нагрузка от новых правил ложится на малый бизнес, где работают сотни тысяч людей, тогда как крупные компании остаются вне риска.