Новый Налоговый кодекс угрожает малому бизнесу — Перуашев
Депутат раскритиковал ограничения нового Налогового кодекса.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Азат Перуашев в кулуарах Мажилиса предупредил, что новые нормы Налогового кодекса могут негативно ударить по малому и среднему бизнесу, передает BAQ.KZ.
По его словам, запрет на отнесение на вычет сделок B2B для предпринимателей на специальном налоговом режиме ограничивает законную деятельность и создаёт необоснованные риски.
"Мы направили несколько обращений к правительству с требованием отказаться от запрета на отнесение на вычет сделок по B2B. Налоги не должны запрещать бизнесу работать в законном формате. Ограничения, принятые сейчас, создают риски именно для малых предпринимателей. В кодексе отсутствует четкое определение понятия "дробление бизнеса" и не установлена ответственность за нарушение, что делает меры формальными и неэффективными. Под видом борьбы с дроблением фактически ограничивают законную деятельность предпринимателей. Статистики, сколько компаний пострадало или вернуло средства в бюджет, нет. Решения принимаются на основе предположений", — отметил Перуашев.
Азат Перуашев обратил внимание, что основная нагрузка от новых правил ложится на малый бизнес, где работают сотни тысяч людей, тогда как крупные компании остаются вне риска.
"Если крупный бизнес использует малые компании для своих схем, пострадают именно те, для кого малый бизнес — единственный способ работать", — добавил он.
Самое читаемое