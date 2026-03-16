В Актау начал работу Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря, созданный по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Основная задача учреждения — изучение состояния Каспийского моря и проведение научных исследований для сохранения его экосистемы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, институт начал работу в сентябре 2025 года. За это время специалисты провели ряд мероприятий, направленных на развитие научного сотрудничества и исследовательской деятельности.

НИИ уже вошёл в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран и наладил взаимодействие с профильными ведомствами и научными организациями соседних государств. В частности, прошли рабочие встречи с представителями государственных и научных структур Азербайджана, включая Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Национальную гидрометеорологическую службу и Институт географии Национальной академии наук.

Кроме того, казахстанские учёные провели переговоры с научными центрами России в Астрахани. Среди партнёров — Каспийский морской научно-исследовательский центр, Волжско-Каспийский филиал ВНИРО, Институт океанологии имени П. Ширшова и Астраханский государственный технический университет.

Также в Москве был подписан меморандум о взаимопонимании с Государственным океанографическим институтом имени Н. Зубова и Институтом океанологии имени П. Ширшова, предусматривающий проведение совместных исследований.

В рамках полевых работ специалисты института уже провели три экспедиции для мониторинга осушенного дна Каспия в районах МАЭК, залива Сарытас и залива Кайдак.

Параллельно ведётся подготовка научных публикаций. Учёные изучают влияние колебаний уровня моря на гидрологический режим дельты реки Жайык, а также формирование системы мониторинга морской среды казахстанского сектора Каспия на примере реки Кигач.

В 2026 году институт планирует расширить исследования и провести комплексный мониторинг непосредственно в акватории моря. Наблюдения будут включать анализ гидрометеорологических, гидрохимических и гидробиологических параметров.

Ожидается, что результаты исследований позволят сформировать научную базу для оценки изменений экосистемы Каспийского моря и своевременно выявлять возможные экологические риски.