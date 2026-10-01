Новый НПЗ на 10 млн тонн построят в Казахстане: выбирают один из четырех регионов

В Казахстане планируют построить новый крупный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс мощностью до 10 млн тонн нефти в год. Сейчас для будущего предприятия выбирают площадку в одном из четырех регионов страны.

Об этом на международной конференции KIOGE 2026 в Алматы сообщил директор Департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики РК Даулет Арыкбаев.

Новый НПЗ может появиться в Улытауской, Атырауской, Мангистауской или Туркестанской области. Сейчас завершается разработка пред-ТЭО и проводится сравнительный анализ потенциальных площадок.

Окончательно определиться с регионом для строительства завода планируют до конца 2026 года. Сам объект рассчитывают ввести в эксплуатацию до 2033 года.

«Мы приняли решение ускорить реализацию проекта нового НПЗ. До конца текущего года будет завершена оценка четырех потенциальных областей, после чего будет официально определен оптимальный регион для строительства. Новый завод станет ядром современного нефтехимического кластера», – сообщил Даулет Арыкбаев.

Действующие НПЗ тоже расширят

Одновременно Казахстан намерен увеличить мощности трех действующих нефтеперерабатывающих заводов. В совокупности их производительность должна вырасти с нынешних 18 до 29,2 млн тонн нефти в год.

Наиболее значительно планируется расширить Шымкентский НПЗ – его мощность хотят увеличить вдвое, с 6 до 12 млн тонн в год к 2030 году. Технико-экономическое обоснование проекта разрабатывает Восточно-Китайский проектный институт CNPC.

Мощность Павлодарского нефтехимического завода планируется увеличить с 5,5 до 9 млн тонн в год к 2031 году.

Атырауский НПЗ должен нарастить переработку с 5,5 до 6,7 млн тонн в год к 2028 году. На предприятии также планируют перейти на трехлетний межремонтный цикл.

С учетом строительства нового НПЗ совокупные мощности нефтепереработки в Казахстане могут достичь порядка 39 млн тонн в год.

Нефтепроводы расширят под новые мощности

Рост переработки потребует дополнительных объемов сырья. Для этого планируется расширить нефтетранспортную инфраструктуру.

В частности, для обеспечения Шымкентского НПЗ рассматривается расширение нефтепроводной системы Казахстан – Китай. Проект предусматривает строительство пяти новых насосных станций и лупинга протяженностью 189 км.

Пропускную способность нефтепровода Кенкияк – Атырау планируют увеличить до 15 млн тонн, а участка Кенкияк – Кумколь – до 20 млн тонн в год. Реализовать проект предполагается совместно с китайской стороной.

Ранее также завершилось расширение завода Caspi Bitum. Его мощность доведена до 1,5 млн тонн переработки нефти в год, а производство дорожного битума – до 750 тыс. тонн.

Кроме того, в Казахстане планируют наладить производство авиационного керосина Jet A-1.