На шоссе Коргалжын в Астане временно ограничат движение из-за ремонта

На шоссе Коргалжын в Астане начнутся работы по среднему ремонту дорожного полотна. В связи с этим с 8 августа по 10 сентября на участке от поста «Рубеж» до улицы №128 будет частично ограничено движение транспорта.

На время проведения работ автомобили будут двигаться по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на участке установят временные дорожные знаки и указатели. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в схеме движения.

Горожанам рекомендуется по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек и затруднений на данном участке.