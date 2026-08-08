На шоссе Коргалжын в Астане временно ограничат движение из-за ремонта
С 8 августа по 10 сентября на участке шоссе Коргалжын от поста «Рубеж» до улицы №128 будут проводиться работы по среднему ремонту. Движение организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях.
8 Августа 2026, 11:28
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8 Августа 2026, 11:288 Августа 2026, 11:28
425Фото: BAQ.KZ / отредактировано с ИИ
На шоссе Коргалжын в Астане начнутся работы по среднему ремонту дорожного полотна. В связи с этим с 8 августа по 10 сентября на участке от поста «Рубеж» до улицы №128 будет частично ограничено движение транспорта.
На время проведения работ автомобили будут двигаться по одной стороне дороги в обоих направлениях.
Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на участке установят временные дорожные знаки и указатели. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в схеме движения.
Горожанам рекомендуется по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек и затруднений на данном участке.
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