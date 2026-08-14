В Казахстане создают учебно-методический ресурс «Су сандығы», который поможет детям и молодежи больше узнать о воде, ее сохранении и экологической культуре.

Ресурс разрабатывает Министерство водных ресурсов и ирригации РК в рамках работы по экологическому просвещению населения.

Что войдет в «Су сандығы»

Ресурс будет содержать образовательные материалы, практические задания и упражнения, методические разработки, экологические сказки и цифровые инструменты.

В частности, в него войдет платформа «Водный след». Все материалы адаптированы с учетом возраста учащихся и могут использоваться педагогами как на уроках, так и во время экологических часов, классных и внеклассных мероприятий.

Кто участвует в разработке

Над наполнением ресурса работают специалисты в сфере водных ресурсов, образования и экологического просвещения.

На данный момент значительная часть материалов уже подготовлена. Сейчас завершается работа по их оформлению и подготовке к распространению в образовательных организациях.

Зачем нужен новый ресурс

По словам председателя правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайруллы, «Су сандығы» объединит материалы и практические наработки, которые были созданы в рамках проектов Министерства.

«Теперь эти знания и инструменты собраны на одном ресурсе, который позволит педагогам использовать их в работе с детьми и молодежью», – отметил Кайратгали Хайрулла.

После завершения всех работ «Су сандығы» передадут в образовательные организации по всей стране. Ресурс планируют использовать в учебном процессе и во внеклассной работе с детьми и молодежью.