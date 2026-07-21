Новый обязательный скрининг появится в Казахстане с 28 июля

В Казахстане с 28 июля 2026 года начнет действовать обновленный порядок проведения профилактических скринингов. Соответствующий приказ министра здравоохранения №75 от 10 июля 2026 года предусматривает введение нового обследования — на раннее выявление рака легкого. Пройти бесплатный скрининг смогут мужчины и женщины, которым исполняется 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70 лет.

Обследование предназначено для людей из группы риска: нынешних и бывших курильщиков со стажем не менее 20 пачка-лет, отказавшихся от курения менее 15 лет назад, а также работников, которые в течение последних десяти лет были заняты на вредных производствах. При этом на момент прохождения обследования человек не должен состоять на диспансерном наблюдении с онкологическими заболеваниями бронхов и легких.

Кроме того, Минздрав расширил программу профилактических обследований, включив в нее скрининг на вирусные гепатиты В и С. Его смогут проходить мужчины и женщины старше 18 лет, которые не состоят на диспансерном наблюдении по этим заболеваниям и не находятся на учете по беременности. Такое обследование будет проводиться один раз в три года. Вместе с тем приказ напоминает работодателям об обязанности отпускать сотрудников для прохождения бесплатных скринингов в рабочее время. За работником должны сохраняться место работы, должность и средняя заработная плата.

Новые правила утверждены приказом министра здравоохранения Республики Казахстан №75 от 10 июля 2026 года и вступают в силу 28 июля.