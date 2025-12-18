Министерство здравоохранения Казахстана планирует расширить программу профилактических обследований и ввести новый вид скрининга — на раннее выявление рака лёгкого, передает BAQ.KZ.

Проект размещен на портале "Открытые НПА".

Соответствующие изменения предусмотрены в проекте приказа о внесении дополнений в документ от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-174/2020, который регулирует перечень целевых групп и порядок проведения скрининговых исследований.

Как отмечается в проекте, обновление документа направлено на совершенствование подходов к ранней диагностике рака лёгкого и приведение действующих норм в соответствие с Комплексным планом по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2023–2027 годы. Этот план был утверждён постановлением правительства от 5 октября 2023 года № 874.

Согласно проекту приказа, действующий перечень скрининговых исследований предлагается дополнить новым направлением — скринингом на раннее выявление рака лёгкого. Одновременно предусматривается расширение целевой группы для раннего выявления вирусных гепатитов B и C.

В Министерстве здравоохранения ожидают, что принятые изменения повысят эффективность профилактических обследований, увеличат охват населения скринингами и позволят чаще выявлять заболевания на ранних стадиях. Это, в свою очередь, должно снизить уровень запущенности и смертности среди людей из целевых возрастных и групп риска.

Для населения внедрение новых подходов предполагает улучшение доступности и своевременности скрининга, повышение информированности и более чёткую маршрутизацию пациентов. В ведомстве подчёркивают, что проект приказа реализуется в рамках мер по развитию системы здравоохранения и укреплению социальной защиты граждан и не предусматривает каких-либо отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

Обсуждение проекта продлится до 1 января 2026 года.