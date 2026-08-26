Новый остров появился в Каспийском море

В северной части Каспийского моря появился новый остров. Его обнаружили на фоне снижения уровня воды и сняли с высоты птичьего полёта. Основатель компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов рассказал, что за последние четыре-пять лет в районе островов Кулалы, Морской, Святой, Подгорный, Ушарал, Маякшыккан и Долгий начали появляться новые участки суши.

Один из них — остров Рыбачий. Он расположен примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой и в 30 километрах от села Баутино. По словам Мухашова, на островах обитают волки, дикие кабаны и барсуки. В прибрежных водах и на суше также встречаются различные виды рыб и птиц. Посетить новый остров удалось при содействии экоэксперта и защитника Каспийского моря Данияра Акимжанова. Поездку организовали для изучения необычного участка побережья и его природных особенностей.