Аким области Асхат Шахаров в ходе рабочей поездки в Алге ознакомился с ходом капитального ремонта центрального стадиона и строительством физкультурно-оздоровительного комплекса, передаёт BAQ.KZ.

В настоящее время на стадионе идет замена газонного покрытия и обустройство новой беговой дорожки. Подрядчик ТОО "АрысСтройКом" планирует завершить ремонт в ноябре. Вместимость обновленного стадиона составит 1500 мест, что позволит расширить возможности для проведения спортивных и культурных мероприятий.

Глава региона осмотрел строительство ФОКа. На стройплощадке устанавливают монолитные конструкции и ведутся инженерные работы. Комплекс планируют сдать в конце этого года. Новый ФОК станет важным центром для развития спорта и оздоровления жителей Алги.

"Развитие спортивной инфраструктуры – ключевой элемент в формировании здорового образа жизни и привлечении молодежи к активным занятиям спортом", - подчеркнул Асхат Шахаров.

Он также отметил необходимость строгого контроля за качеством и сроками выполнения всех работ для своевременного завершения проектов и обеспечения комфортных условий для развития массового спорта в районе.