В Ескельдинском районе области Жетісу открылся новый парк "Жеңіс" площадью свыше 5 гектаров и протяженностью 1,2 километра, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области.

Создание современной зеленой зоны стало частью программы "Таза Қазақстан", реализуемой в регионе для улучшения городской среды, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Качество строительных работ оценил аким области Бейбит Исабаев. По его словам, проект удалось завершить после того, как предыдущая подрядная организация не смогла довести строительство до конца с 2021 года.

"Сейчас в рамках программы "Таза Қазақстан" в области Жетісу полным ходом идет строительство современных парков или реконструкция имеющихся зеленых зон практически во всех районных центрах и городах областного значения. Мы полностью завершим эти работы до конца 2026 года. Оросительная сеть также сразу рассматривается в проекте, так как за зелеными насаждениями в парках нужно ухаживать и своевременно поливать. Строительные работы парка "Жеңіс" завершены, теперь его содержание, а также полив должны проводиться качественно. Необходимо создавать условия для комфортного отдыха населения, а жители со своей стороны должны бережно относиться к местам массового отдыха", – сказал Б. Исабаев акиму района.

Он также поручил завершить работы по укладке чернозема, в том числе на площадки, где весной будут расти цветы и газон.

Аким района Елдос Ахметов уточнил, что в парке оборудованы 3 универсальные спортивные площадки для волейбола, баскетбола и футбола, 4 детские игровые зоны, установлены скамейки, урны, светильники, уложен тротуар. Кроме того, высажено около 460 деревьев различных лиственных и хвойных пород, газон покрывает 38 тысяч квадратных метров, а также построен уличный санузел. Полив зеленых насаждений обеспечивается через арычную систему, за уходом за парком будут следить около пяти человек.

Отмечается, что в рамках программы "Таза Қазақстан" в Ескельдинском районе за последние два года на территории пяти населенных пунктов – в селах Карабулак, Баисов, Акын Сара, Ешкиольмес и Абай – установлено три детских и четыре спортивных площадки. В этом году на 32 улицах семи сел появились новые опоры освещения, проложены новые электрические сети, которые в селе Алмалы планируется завершить в следующем году.