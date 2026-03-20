Новый парк с амфитеатром и колесом обозрения открыли в Кызылорде
В Кызылорде открыли реконструированный Президентский парк.
Сегодня 2026, 20:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
100Фото: gov.kz
В Кызылорде состоялось открытие обновленного Президентского парка. После реконструкции он стал одной из крупнейших современных зон отдыха в регионе, передает BAQ.kz.
В Кызылорде прошла торжественная церемония открытия реконструированного Президентского парка с участием акима области Нурлыбека Налибаева.
В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных органов, депутаты маслихата, представители интеллигенции и делегаты из районов области.
Глава региона поздравил жителей с открытием обновленного общественного пространства и отметил, что работы проводились в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан».
«Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич сказал: «Никто не придет со стороны, чтобы очистить и благоустроить нашу родную землю. Содержать нашу Родину в чистоте - священный долг каждого гражданина».Общенациональный проект «Таза Қазақстан» дал мощный импульс широкой пропаганде культуры чистоты среди населения, благоустройству родного края», - отметил Нурлыбек Налибаев.
По его словам, в регионе ведется масштабная работа по благоустройству и обновлению городской среды.
«В городе Кызылорда на сумму 2 млрд 905 млн тенге фасады 83 старых многоквартирных жилых домов были облицованы современными панелями. В этом году эта работа продолжается, и на дополнительные 900 млн тенге реконструируются еще 21 жилой дом», - сообщил аким.
Также в прошлом году во дворах жилых домов были построены детские и спортивные площадки на сумму 1,3 млрд тенге.
Сам парк после реконструкции стал современной зоной отдыха. На его территории появились:
- фонтаны
- амфитеатр
- спортивные, игровые и танцевальные площадки
- футбольные и баскетбольные поля
- велосипедные и беговые дорожки
- санитарные зоны
- 50-метровое колесо обозрения
Всего на площади 31 гектар высажено более 2 тысяч деревьев, свыше 50 тысяч декоративных кустарников и 17 видов многолетних цветов.
Кроме того, рядом с парком реализуются крупные проекты. В частности, строятся:
- детский лагерь на 300 мест
- ботанический образовательный центр
- жилые дома
- перинатальный центр на 200 коек
В ближайшее время также планируется строительство драматического театра и Президентской библиотеки.
В завершение мероприятия представители подрядных организаций и волонтеры, участвовавшие в экологических акциях, были награждены благодарственными письмами.
0/10
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
