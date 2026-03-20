  • Новый парк с амфитеатром и колесом обозрения открыли в Кызылорде

Новый парк с амфитеатром и колесом обозрения открыли в Кызылорде

В Кызылорде открыли реконструированный Президентский парк.

Сегодня 2026, 20:50
gov.kz Сегодня 2026, 20:50
Сегодня 2026, 20:50
100
Фото: gov.kz

В Кызылорде состоялось открытие обновленного Президентского парка. После реконструкции он стал одной из крупнейших современных зон отдыха в регионе, передает BAQ.kz.

В Кызылорде прошла торжественная церемония открытия реконструированного Президентского парка с участием акима области Нурлыбека Налибаева.
 
В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных органов, депутаты маслихата, представители интеллигенции и делегаты из районов области.
 
Глава региона поздравил жителей с открытием обновленного общественного пространства и отметил, что работы проводились в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан».
«Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич сказал: «Никто не придет со стороны, чтобы очистить и благоустроить нашу родную землю. Содержать нашу Родину в чистоте - священный долг каждого гражданина».
Общенациональный проект «Таза Қазақстан» дал мощный импульс широкой пропаганде культуры чистоты среди населения, благоустройству родного края», - отметил Нурлыбек Налибаев.
По его словам, в регионе ведется масштабная работа по благоустройству и обновлению городской среды.
«В городе Кызылорда на сумму 2 млрд 905 млн тенге фасады 83 старых многоквартирных жилых домов были облицованы современными панелями. В этом году эта работа продолжается, и на дополнительные 900 млн тенге реконструируются еще 21 жилой дом», - сообщил аким.
Также в прошлом году во дворах жилых домов были построены детские и спортивные площадки на сумму 1,3 млрд тенге.
 
Сам парк после реконструкции стал современной зоной отдыха. На его территории появились:
  • фонтаны
  • амфитеатр
  • спортивные, игровые и танцевальные площадки
  • футбольные и баскетбольные поля
  • велосипедные и беговые дорожки
  • санитарные зоны
  • 50-метровое колесо обозрения
Всего на площади 31 гектар высажено более 2 тысяч деревьев, свыше 50 тысяч декоративных кустарников и 17 видов многолетних цветов.
 
Кроме того, рядом с парком реализуются крупные проекты. В частности, строятся:
  • детский лагерь на 300 мест
  • ботанический образовательный центр
  • жилые дома
  • перинатальный центр на 200 коек
В ближайшее время также планируется строительство драматического театра и Президентской библиотеки.
 
В завершение мероприятия представители подрядных организаций и волонтеры, участвовавшие в экологических акциях, были награждены благодарственными письмами.
