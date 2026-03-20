В Кызылорде прошла торжественная церемония открытия реконструированного Президентского парка с участием акима области Нурлыбека Налибаева.

В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных органов, депутаты маслихата, представители интеллигенции и делегаты из районов области.

Глава региона поздравил жителей с открытием обновленного общественного пространства и отметил, что работы проводились в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан».

«Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич сказал: «Никто не придет со стороны, чтобы очистить и благоустроить нашу родную землю. Содержать нашу Родину в чистоте - священный долг каждого гражданина». Общенациональный проект «Таза Қазақстан» дал мощный импульс широкой пропаганде культуры чистоты среди населения, благоустройству родного края», - отметил Нурлыбек Налибаев.

По его словам, в регионе ведется масштабная работа по благоустройству и обновлению городской среды.

«В городе Кызылорда на сумму 2 млрд 905 млн тенге фасады 83 старых многоквартирных жилых домов были облицованы современными панелями. В этом году эта работа продолжается, и на дополнительные 900 млн тенге реконструируются еще 21 жилой дом», - сообщил аким.

Также в прошлом году во дворах жилых домов были построены детские и спортивные площадки на сумму 1,3 млрд тенге.

Сам парк после реконструкции стал современной зоной отдыха. На его территории появились:

фонтаны

амфитеатр

спортивные, игровые и танцевальные площадки

футбольные и баскетбольные поля

велосипедные и беговые дорожки

санитарные зоны

50-метровое колесо обозрения

Всего на площади 31 гектар высажено более 2 тысяч деревьев, свыше 50 тысяч декоративных кустарников и 17 видов многолетних цветов.

Кроме того, рядом с парком реализуются крупные проекты. В частности, строятся:

детский лагерь на 300 мест

ботанический образовательный центр

жилые дома

перинатальный центр на 200 коек

В ближайшее время также планируется строительство драматического театра и Президентской библиотеки.

В завершение мероприятия представители подрядных организаций и волонтеры, участвовавшие в экологических акциях, были награждены благодарственными письмами.