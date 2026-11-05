Новый парк с амфитеатром и спортплощадками открыли в Акмолинской области

В городе Макинске Акмолинской области открылся новый парк культуры и отдыха. На территории площадью 3,37 гектара обустроили детские и спортивные площадки, зоны для прогулок, беговую дорожку и амфитеатр.

С новым общественным пространством ознакомился аким области Марат Ахметжанов. В парке установили беседки и качели, предусмотрели площадки для разных возрастных групп.

Создание комфортной городской среды – важная составляющая повышения качества жизни населения. Парк должен стать местом притяжения для жителей всех возрастов, где каждый сможет найти возможности для активного отдыха, занятий спортом и семейного досуга, – отметил Марат Ахметжанов.

Жители города также положительно оценили появление новой зоны отдыха.

Мы очень счастливы, что у нас появилось такое замечательное место. Теперь можно прийти сюда, отдохнуть, встретиться с земляками, пообщаться. Очень приятно видеть, сколько всего сделано для людей, – поделилась жительница Макинска Наталья Мулько.

Амфитеатр в будущем планируют использовать для концертов, культурных встреч и общественных мероприятий.