Новый парк с амфитеатром и спортплощадками открыли в Акмолинской области
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В городе Макинске Акмолинской области открылся новый парк культуры и отдыха. На территории площадью 3,37 гектара обустроили детские и спортивные площадки, зоны для прогулок, беговую дорожку и амфитеатр.
С новым общественным пространством ознакомился аким области Марат Ахметжанов. В парке установили беседки и качели, предусмотрели площадки для разных возрастных групп.
Создание комфортной городской среды – важная составляющая повышения качества жизни населения. Парк должен стать местом притяжения для жителей всех возрастов, где каждый сможет найти возможности для активного отдыха, занятий спортом и семейного досуга, – отметил Марат Ахметжанов.
Жители города также положительно оценили появление новой зоны отдыха.
Мы очень счастливы, что у нас появилось такое замечательное место. Теперь можно прийти сюда, отдохнуть, встретиться с земляками, пообщаться. Очень приятно видеть, сколько всего сделано для людей, – поделилась жительница Макинска Наталья Мулько.
Амфитеатр в будущем планируют использовать для концертов, культурных встреч и общественных мероприятий.
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