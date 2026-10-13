Новый парк с хвойными деревьями, розами и детской игровой площадкой появится в Алматы
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В Наурызбайском районе Алматы завершаются работы по благоустройству нового парка площадью один гектар. Общественное пространство расположено рядом с Alem Park и предназначено для прогулок, семейного отдыха и досуга жителей.
Особое внимание при обустройстве территории уделили озеленению. Здесь высадили 200 крупномерных и 85 хвойных деревьев, около 30 тысяч кустарников и 1,5 тысячи роз. Для поддержания зеленых насаждений установили автоматизированную систему полива.
В новом парке также обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки и систему освещения. Для комфортного отдыха предусмотрены фонтан, декоративная композиция «Отбасы», перголы и детская игровая площадка.
Новое пространство станет дополнительным местом для прогулок и отдыха жителей Наурызбайского района. Благодаря озеленению территория также внесет вклад в расширение зеленых зон города.
В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. Открыть парк для посетителей планируют в ближайшие дни.
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