Перинатальный центр будет соответствовать международным стандартам.
В Шымкенте началось строительство нового городского перинатального центра №2 на 200 коек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
В микрорайоне "Ақжайық" прошла церемония закладки капсулы с участием акима города Габита Сыздыкбекова.
Глава мегаполиса отметил, что проект имеет важное социальное значение и направлен на развитие системы здравоохранения и охрану материнства и детства.
Необходимость нового медучреждения связана с ростом населения и высокой рождаемостью.
Сегодня в Шымкенте проживает более 1,29 млн человек, а за три года число детей увеличилось почти на 10%.
Действующие роддома работают с перегрузкой — загрузка превышает 106%.
Перинатальный центр III уровня будет соответствовать международным стандартам, оснащён современным оборудованием и позволит снизить нагрузку на существующие учреждения, повысить доступность помощи матерям и новорождённым.
