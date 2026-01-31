В Шымкенте началось строительство нового городского перинатального центра №2 на 200 коек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

В микрорайоне "Ақжайық" прошла церемония закладки капсулы с участием акима города Габита Сыздыкбекова.

Глава мегаполиса отметил, что проект имеет важное социальное значение и направлен на развитие системы здравоохранения и охрану материнства и детства.

Необходимость нового медучреждения связана с ростом населения и высокой рождаемостью.

Сегодня в Шымкенте проживает более 1,29 млн человек, а за три года число детей увеличилось почти на 10%.

Действующие роддома работают с перегрузкой — загрузка превышает 106%.

Перинатальный центр III уровня будет соответствовать международным стандартам, оснащён современным оборудованием и позволит снизить нагрузку на существующие учреждения, повысить доступность помощи матерям и новорождённым.