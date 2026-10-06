Перинатальный центр на 200 коек откроют в Шымкенте в 2027 году
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В Шымкенте строят новый перинатальный центр на 200 коек. Принимать здесь будут не только жительниц города, но и женщин из прилегающих районов Туркестанской области.
Центр №2 возводят в микрорайоне Акжайык. Строительство началось в апреле 2026 года, сейчас объект готов на 30 процентов.
В новом комплексе смогут принимать роды разной степени сложности, в том числе у женщин с тяжелыми патологиями. Здесь предусмотрены экстренное родоразрешение и специализированная помощь новорожденным.
Площадь трехэтажного здания составит 38 тысяч квадратных метров. В нем разместят 12 блоков и установят медицинское оборудование для акушерской и неонатальной помощи.
На базе центра предусмотрят условия для подготовки медработников и повышения их квалификации.
Строительство ведет ТОО «Integra Construction KZ». Завершить работы планируют в сентябре 2027 года.
Проект реализуется по поручению Главы государства. После открытия центр расширит возможности Шымкента по оказанию помощи женщинам и новорожденным, в том числе жителям соседних районов Туркестанской области.
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