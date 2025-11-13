С 14 декабря АО "Пассажирские перевозки" запускает продлённый маршрут скоростного поезда Тальго №65/66 "Астана–Жезказган" до Кызылорды, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый маршрут объединит центральные и южные регионы Казахстана, обеспечивая более удобное и быстрое сообщение между ними.

Поезд "Астана–Кызылорда" будет курсировать через день и сможет перевозить свыше 400 пассажиров за один рейс. На линии будут использоваться современные составы Тальго, отличающиеся высоким уровнем комфорта и оснащённые всем необходимым для длительных поездок.

Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями — для них предусмотрены специальные места и скидки до 50%. Продление маршрута позволит сократить время в пути на семь часов по сравнению со стандартными пассажирскими поездами, что особенно актуально в зимний сезон, когда комфорт и надёжность транспортного сообщения приобретают особое значение.

Билеты на поезд "Астана–Кызылорда" уже доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Узнать актуальное расписание и статус движения поездов можно через онлайн-табло на сайте tablo-railways.kz или по телефону горячей линии 1433.

Новый маршрут призван сделать железнодорожные путешествия по Казахстану ещё более доступными, быстрыми и комфортными.