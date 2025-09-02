Совместное заседание палат парламента РК открыло новый политический сезон в Астане. Послание Президента прозвучит позже из-за визита Касым-Жомарта Токаева в Китай, но депутаты уже обозначили приоритетные темы: от транспорта и жилья до продовольственной безопасности и интернет-мошенничества. Журналисты узнали, как парламентарии добирались в условиях столичных пробок и не только, передает BAQ.kz.

Главное — в кулуарах

Самое интересное, как обычно, происходило за пределами зала заседаний. В кулуарах депутаты делились впечатлениями от летней работы в регионах, обсуждали с журналистами наболевшие темы — от продовольственной безопасности до столичных пробок и скандала с "тортом весом 18 килограммов".

Пробки и транспорт: депутаты идут пешком

В первый учебный день многие жители столицы столкнулись с серьезными заторами на дорогах. Журналисты поинтересовались у парламентариев, как они добрались до работы.

"Я пешком дошел, но я по городу езжу, знаю прекрасно. Это очень серьезная проблема, для Алматы — тоже самое. Это исключительно развитие городского транспорта, других вариантов решения проблемы в больших городах не существует", — отметил депутат Мажилиса Еркин Абиль.

"Есть вопросы с транспортным обеспечением, планируем в первые дни этот вопрос поднять, по маршруту особенно Центр–Запад", — добавил он.

Что волнует казахстанцев: цены, тарифы, безопасность

По словам депутата Айдоса Сарыма, за лето от граждан поступили сотни обращений, которые уже сгруппированы по тематике.

"Это сотни вопросов, они были сгруппированы по темам, направлениям: цены, тарифы, тепло, свет, безопасность на дорогах. Сейчас они в работе. Это и антикоррупционное законодательство — три закона, которые ведем. Дай бог, до конца примем", — рассказал Сарым.

Жилищный вопрос — один из лидирующих

Несмотря на темпы строительства, жилье по-прежнему остается для многих недостижимой целью.

"Все жалуются на то, что стоят в очередях на жилье, очереди двигаются очень медленно. Это проблема не сегодняшнего дня. Население растет, есть нагрузка на агломерации — Астана, Алматы, Шымкент", — пояснил депутат Болатбек Нажметдинулы.

Сельская депопуляция и закон о приграничных территориях

На фоне оттока населения в крупные города остро встал вопрос приграничных и сельских территорий. В парламенте планируют рассмотреть новый законопроект.

"Это задание президента на курултае — закон о приграничных территориях. В Казахстане есть такая проблема, как приграничные территории. Обозначить их особый статус, необходимость обращения внимания на эти территории — это более 70 районов, которые граничат с теми или иными странами. Надо экономические стимулы придавать на местном и республиканском уровнях", — заявил Айдос Сарым.

Продовольственная безопасность: урожай ожидается стабильный

Актуальной остается тема цен на продукты питания и зависимости от импорта. В Министерстве сельского хозяйства заверяют — опасений нет.

"Если погодные условия будут благоприятными, прогнозируем урожай не ниже среднегодового объема — больше 20 млн тонн зерна. Никаких опасений по продовольственной безопасности в части муки, хлеба, макарон — риска нет, полностью будем обеспечены", — сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. "Яблоки местные есть, прогнозируем на уровне 280 тыс. тонн при потреблении 300 тыс. тонн, т.е. 80% закрываем. Чувствительным для нас является сахар, мясо птицы — по ним работа ведется через реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые позволят выйти на полную самообеспеченность. По картошке проблем тоже не прогнозируем", — добавил он.

Банки и ответственность за интернет-мошенничество

В связи с ростом числа онлайн-мошенничеств депутаты готовят новый закон, который обяжет банки нести ответственность за мошеннические действия, совершенные с использованием их платформ.

"Закон обычно на стороне покупателя, но здесь с двух сторон два предпринимателя. В данном случае покупатель прав, если ему заранее цену не назвали — потом ставить цену незаконно", — пояснил депутат Мурат Абенов. На уточняющий вопрос журналиста — на чьей стороне он в деле с неуплаченным тортом весом 18 кг — Абенов ответил: "Вы на стороне покупателя?" "Да. Если цену не назвали". "Закон во втором чтении примем на днях. Но мы в нем прописываем, такого раньше не было — любая устная договоренность, любые переписки по WhatsApp — это будет являться договором. Таким же, как и письменным. Отдельно рассматриваем онлайн-покупки и онлайн-продажи", — подчеркнул депутат.

Футбол и туризм: Алматы готовится к матчу "Кайрат" – "Реал Мадрид"

Большое внимание приковано к предстоящему футбольному матчу между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", который обещает привлечь до 5 тысяч туристов. Город готовится принять болельщиков.

"Сегодня наш футбол набирает обороты, наша инфраструктура подходит по всем стандартам. Поле готово, стадион четвертой категории по оценке УЕФА. Мы увидели, как спорт объединяет и подает надежды людям. Это передается и на другие виды спорта. Если мы привезем мировую науку и вложим в наших спортсменов, будем создавать академии, то с нашим духом народа и характером спортсменов мы будем завоевывать высокие места. Я в это верю", — заявил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

О стоимости билетов и ценах на услуги он не сообщил, но порекомендовал казахстанцам не поддаваться на мошеннические схемы и спекуляции, связанные с ажиотажем вокруг мероприятия.

Фото: пресс-служба Мажилиса РК.