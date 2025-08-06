С 18 июля 2025 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Документ не предусматривает отдельного налога на роскошь, но содержит уточнённые положения по налогообложению имущества физлиц с высокой стоимостью. Об этом сообщил Департамент государственных доходов по Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

Так, по новым нормам:

Автомобили стоимостью от 18 000 МРП (в 2025 году это порядка 73,5 млн тенге) облагаются акцизом 10% от стоимости.

Яхты и самолёты ценой от 24 000 МРП — также 10% акциз.

Алкогольная продукция стоимостью более 500 000 тенге — 10% акциз за литр.

Сигары стоимостью свыше 10 000 тенге за штуку — 10% акциз.

Недвижимость, зарегистрированная на одного владельца и превышающая по совокупной стоимости 450 млн тенге, облагается налогом на имущество по ставке 2%.

Для расчёта стоимости объектов недвижимости используется оценка, проводимая НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которая, как правило, ниже рыночной. Дополнительно применяется коэффициент роскоши, равный единице. Маслихаты могут увеличивать этот коэффициент максимум на 50%.

Если общая стоимость имущества превышает 450 млн тенге, то налог составляет 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы превышения.

Налоговики призвали граждан внимательно ознакомиться с новыми правилами и при необходимости обратиться за консультацией.