Посольство США объявило о вступлении в должность новой посланницы Вашингтона в Казахстан — Джули Стафт, передает BAQ.KZ. Как сообщили в дипмиссии, 3 декабря заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау привёл её к присяге.

Её выдающаяся служба в Госдепартаменте и Белом доме делает посла Стафт именно тем человеком, который сможет укрепить наше партнёрство и направлять политику США в Центральной Азии, — отметили в посольстве.

Джули Стафт — опытный американский дипломат и член старшей дипломатической службы США. До назначения в Казахстан она занимала должность управляющего директора по визовым вопросам в Бюро консульских дел Госдепартамента. За годы службы Стафт работала в посольствах США в России, Польше, Эфиопии, Молдове и Джибути, а также в Совете национальной безопасности, где координировала меры по защите граждан США в период пандемии COVID-19. Она свободно владеет русским, румынским, французским и польским языками.