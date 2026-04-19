Новый пожарный пост обеспечит безопасность поселка Солнечный и 11 сельских округов

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов торжественно открыл пожарный пост в поселке Солнечный города Екибастуз Павлодарской области. В мероприятии приняли участие аким области Асайын Байханов, начальник ДЧС Рустамбек Амрин, ветераны и жители, передает BAQ.KZ.

Чингис Аринов отметил, что укрепление пожарной инфраструктуры – один из ключевых приоритетов ведомства. По его словам, строительство новых подразделений и модернизация действующих частей позволяют выстраивать более эффективную систему реагирования, соответствующую современным вызовам.

Подразделение соответствует современным стандартам и оснащёно всеми необходимыми условиями для несения службы. В здании предусмотрены учебные классы для профессиональной подготовки, комфортные помещения для отдыха и бытовые зоны. Для поддержания физической формы личного состава оборудован современный спортивный зал «Batyr team», создающий условия для постоянного совершенствования навыков и выносливости спасателей.

В рамках мероприятия спасателям ПП-22 были вручены ключи от новой пожарной и спасательной техники, это пожарные автоцистерны и оперативно-спасательные автомобили. Создание нового подразделения обеспечит надёжную противопожарную защиту поселка Солнечный и 11 близлежащих сельских округов с общей численностью населения свыше 9 000 человек. Кроме того, пожарный пост будет обеспечивать безопасность одного из стратегически важных объектов энергетики региона Экибастузская ГРЭС-2, играющей ключевую роль в энергоснабжении страны.

В ходе мероприятия ведомственными наградами МЧС и акима области отмечены представители местных исполнительных органов, спасатели и граждане, внесшие вклад в развитие системы гражданской защиты.

Открытие нового объекта стало важным шагом в развитии системы гражданской защиты Павлодарской области и ещё одним подтверждением комплексного подхода государства к обеспечению безопасности населения и устойчивого развития региона.