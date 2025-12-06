  • 6 Декабря, 20:06

Новый пожарный пост в Дмитриевке обеспечит безопасность более 1,1 тыс. жителей

Пост будет обслуживать сёла Дмитриевка и Боровое.

Сегодня, 19:13
АВТОР
МЧС РК Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
76
Фото: МЧС РК

В селе Дмитриевка Бородулихинского района области Абай открылся новый пункт пожаротушения в рамках ведомственной программы МЧС "Ауыл құтқарушылары", передаёт BAQ.KZ.

Новый пост будет обслуживать сёла Дмитриевка и Боровое, где проживают 1151 человек. Учитывая расположение Дмитриевки в лесистой местности, объект имеет стратегическое значение для обеспечения своевременного реагирования на пожары.

Пожарный пост оснащён двумя единицами техники, а также необходимой инфраструктурой: диспетчерской, гаражом, помещениями отдыха и бытовыми комнатами.

Открытие объекта значительно укрепляет пожарную безопасность в сельской местности и позволяет существенно сократить время прибытия спасателей к месту чрезвычайных ситуаций.

