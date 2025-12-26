

В Туркестанской области в Тюлькубаском районе в селе Келтемашат в рамках программы МЧС РК "Ауыл құтқарушылары", направленной на укрепление противопожарной инфраструктуры в сельских населённых пунктах, была проведена реконструкция пожарного поста и состоялось торжественное открытие пожарного пункта, передаёт BAQ.KZ.



Новый пост позволит обеспечить пожарную безопасность сёл Келтемашат, Кершетас, Жиинбай, Қогалы, Даубаба и Сеславино с общей численностью населения около 4687 человек.