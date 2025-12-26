Новый пожарный пункт в Туркестанской области обеспечит безопасность нескольких сёл
В Тюлькубаском районе открыт 134-й добровольный пожарный пункт.
Сегодня, 07:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:15Сегодня, 07:15
83Фото: МЧС РК
В Туркестанской области в Тюлькубаском районе в селе Келтемашат в рамках программы МЧС РК "Ауыл құтқарушылары", направленной на укрепление противопожарной инфраструктуры в сельских населённых пунктах, была проведена реконструкция пожарного поста и состоялось торжественное открытие пожарного пункта, передаёт BAQ.KZ.
Новый пост позволит обеспечить пожарную безопасность сёл Келтемашат, Кершетас, Жиинбай, Қогалы, Даубаба и Сеславино с общей численностью населения около 4687 человек.
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и МРП: что изменится с нового года в Казахстане
- Минздрав: Направлять средства ОСМС на покупку лекарств не планируется
- Четыре пары близнецов одновременно служат в Нацгвардии в Таразе
- Алматы хотят разгрузить за счёт агломерации и ЛРТ: Генплан-2040 проходит публичное обсуждение
- Кремль не принял мирный план Украины из 20 пунктов