  • 26 Декабря, 08:32

Новый пожарный пункт в Туркестанской области обеспечит безопасность нескольких сёл

В Тюлькубаском районе открыт 134-й добровольный пожарный пункт.

Сегодня, 07:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 07:15
Сегодня, 07:15
83
Фото: МЧС РК


В Туркестанской области в Тюлькубаском районе в селе Келтемашат в рамках программы МЧС РК "Ауыл құтқарушылары", направленной на укрепление противопожарной инфраструктуры в сельских населённых пунктах, была проведена реконструкция пожарного поста и состоялось торжественное открытие пожарного пункта, передаёт BAQ.KZ.
 
Новый пост позволит обеспечить пожарную безопасность сёл Келтемашат, Кершетас, Жиинбай, Қогалы, Даубаба и Сеславино с общей численностью населения около 4687 человек.

Самое читаемое

Наверх