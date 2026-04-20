Новый праздник появится в календаре Казахстана

В Казахстане официально учреждён новый праздник - День казахского тазы и тобета. Согласно документу, новый праздник введён с 15 апреля 2026 года и будет ежегодно отмечаться 3 сентября, сообщает BAQ.KZ.

Речь идёт о двух традиционных породах собак - казахском тазы и тобете, которые считаются частью культурного наследия страны.

Ожидается, что учреждение праздника позволит повысить внимание к сохранению и популяризации национальных пород.

Власти рассчитывают, что новый праздник станет частью системной работы по сохранению биоразнообразия и культурных традиций Казахстана.