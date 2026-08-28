Новый председатель Курултая рассказал о планах на будущее

Председатель Курултая Республики Казахстан Айбек Дадебай обозначил основные задачи нового законодательного органа после своего избрания, передает корреспондент BAQ.KZ.

В начале выступления он поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева за выдвижение его кандидатуры, а депутатов – за оказанное доверие.

«Это для меня большая честь и историческая ответственность. Президент сегодня определил направления нашей дальнейшей работы и конкретные задачи», – сказал Айбек Дадебай.

По его словам, за каждым принимаемым законом и решением должна стоять конкретная цель – дальнейшее развитие страны, укрепление государственности и повышение благосостояния граждан.

«Главная задача – продолжить совместную работу по построению Справедливого Казахстана, где царят Закон и Порядок, а результаты изменений находят отражение в повседневной жизни народа», – отметил председатель Курултая.

Дадебай подчеркнул, что депутаты получили мандат доверия граждан, который должен стать главным ориентиром в их дальнейшей работе.

«Курултай должен стать органом, который придаст новый импульс развитию страны, откроет путь конструктивному общественному диалогу и предложит достойные ответы на вызовы нового времени», – заявил он.

В завершение председатель Курултая отметил, что впереди депутатов ждет большая работа, и выразил уверенность, что поставленные задачи будут выполнены совместными усилиями.