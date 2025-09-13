В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов открыл новый добровольный противопожарный пункт в селе Баймырза Бухар-Жырауского района, передаёт BAQ.KZ.

Открытие пункта прошло в рамках программы "Ауыл құтқарушылары". Сельские добровольцы обеспечены противопожарной техникой и средствами связи, которые ведомство передает на баланс местных исполнительных органов. В здании предусмотрены душевая, комната отдыха, кухня и административные помещения. Новый пункт будет обслуживать два населённых пункта с общей численностью более 2000 человек.

"Сегодня в Баймырза создано новое добровольное противопожарное формирование. В ближайшее время в области заработают ещё три таких ДПФ. Наша задача — создать надёжную систему противопожарной защиты в сельских регионах", - отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

Программа МЧС Казахстана "Ауыл құтқарушылары" направлена на укрепление инфраструктуры гражданской защиты и поэтапное расширение сети добровольцев в сельской местности.