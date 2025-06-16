Новый рабочий график ввели в Алматинской области
Госучреждения Алматинской области теперь работают с 08:00 до 17:30.
Сегодня, 17:09
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Сегодня, 17:09Сегодня, 17:09
116Фото: Unsplash
С 16 июня государственные учреждения Алматинской области перешли на новый график работы. Об этом сообщила пресс-служба акимата региона, передает BAQ.KZ.
Теперь рабочий день начинается в 08:00 и завершается в 17:30. Перерыв на обед установлен с 12:30 до 14:00.
В акимате подчеркнули, что продолжительность рабочего дня по-прежнему составляет 8 часов, что соответствует требованиям Трудового кодекса. Работа ведомств продолжается в обычном режиме.