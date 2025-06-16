С 16 июня государственные учреждения Алматинской области перешли на новый график работы. Об этом сообщила пресс-служба акимата региона, передает BAQ.KZ.

Теперь рабочий день начинается в 08:00 и завершается в 17:30. Перерыв на обед установлен с 12:30 до 14:00.

В акимате подчеркнули, что продолжительность рабочего дня по-прежнему составляет 8 часов, что соответствует требованиям Трудового кодекса. Работа ведомств продолжается в обычном режиме.