Новый рейс из Алматы откроет сразу два направления для путешествий
С 11 июля 2026 года откроется новый международный авиамаршрут по направлению Ханой – Алматы – Прага, передает BAQ.KZ.
Рейсы будет выполнять вьетнамская авиакомпания VietJet Air с частотой два раза в неделю на воздушных судах Airbus A330.
Как сообщили в Комитете гражданской авиации, маршрут запускается с использованием прав пятой степени свободы воздуха, что позволит перевозчику выполнять перелеты между третьими странами с посадкой в Казахстане.
Новый рейс будет осуществляться в рамках режима «открытого неба», действующего в Казахстане. Это создает дополнительные возможности для привлечения иностранных авиакомпаний и расширения географии полетов.
Ожидается, что запуск маршрута будет способствовать развитию туристических и деловых связей, а также укреплению сотрудничества Казахстана с Вьетнамом и Чехией.
Кроме того, новый рейс усилит роль Алматы как транзитного авиационного хаба между Азией и Европой и станет еще одним шагом в развитии международной маршрутной сети страны.
Самое читаемое
- Сваи забивают, мебель трясется: жители аварийного дома в Астане на грани срыва
- В Уральске скончался экс-чиновник, подозреваемый в связи с подростком
- В Актобе задержан подозреваемый в убийстве: дело о найденном теле получило развитие
- День национальной одежды отмечают в Казахстане
- Синоптики предупреждают жителей Казахстана о непогоде