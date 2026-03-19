С 11 июля 2026 года откроется новый международный авиамаршрут по направлению Ханой – Алматы – Прага, передает BAQ.KZ.

Рейсы будет выполнять вьетнамская авиакомпания VietJet Air с частотой два раза в неделю на воздушных судах Airbus A330.

Как сообщили в Комитете гражданской авиации, маршрут запускается с использованием прав пятой степени свободы воздуха, что позволит перевозчику выполнять перелеты между третьими странами с посадкой в Казахстане.

Новый рейс будет осуществляться в рамках режима «открытого неба», действующего в Казахстане. Это создает дополнительные возможности для привлечения иностранных авиакомпаний и расширения географии полетов.

Ожидается, что запуск маршрута будет способствовать развитию туристических и деловых связей, а также укреплению сотрудничества Казахстана с Вьетнамом и Чехией.

Кроме того, новый рейс усилит роль Алматы как транзитного авиационного хаба между Азией и Европой и станет еще одним шагом в развитии международной маршрутной сети страны.