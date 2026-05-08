Новый рейс в Китай откроют из Актау в конце июня

Казахстанский лоукостер запускает новый международный рейс по маршруту Актау – Урумчи – Актау, передает BAQ.KZ.

Первый рейс запланирован на 26 июня 2026 года.

Частота рейсов

Согласно информации авиакомпании, полеты из Актау будут выполняться по вторникам и пятницам, обратные рейсы - по средам и субботам.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 77 тысяч тенге.

О запуске маршрута говорили еще в прошлом году

Вопрос открытия прямого авиасообщения между Актау и Урумчи обсуждался еще в конце 2025 года.

Тогда власти Мангистауской области сообщали, что рассматривают возможность запуска международного маршрута. По данным акимата, реализацию проекта планировали начать раньше, однако сроки пришлось перенести из-за нехватки воздушных судов.

Позже запуск прямых рейсов предварительно перенесли на весну 2026 года.

Урумчи - крупный центр западного Китая

Урумчи считается одним из крупнейших городов западного Китая и важным торгово-логистическим центром региона.

Ранее авиакомпания также сообщила о возобновлении рейсов по маршруту Астана – Урумчи – Астана, которые стартуют с 31 мая 2026 года.