Новый рейс в Китай откроют из Актау в конце июня
С июня 2026 года между Актау и Урумчи начнут выполнять прямые авиарейсы. Открытие маршрута обсуждалось властями Мангистауской области еще с конца прошлого года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанский лоукостер запускает новый международный рейс по маршруту Актау – Урумчи – Актау, передает BAQ.KZ.
Первый рейс запланирован на 26 июня 2026 года.
Частота рейсов
Согласно информации авиакомпании, полеты из Актау будут выполняться по вторникам и пятницам, обратные рейсы - по средам и субботам.
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 77 тысяч тенге.
О запуске маршрута говорили еще в прошлом году
Вопрос открытия прямого авиасообщения между Актау и Урумчи обсуждался еще в конце 2025 года.
Тогда власти Мангистауской области сообщали, что рассматривают возможность запуска международного маршрута. По данным акимата, реализацию проекта планировали начать раньше, однако сроки пришлось перенести из-за нехватки воздушных судов.
Позже запуск прямых рейсов предварительно перенесли на весну 2026 года.
Урумчи - крупный центр западного Китая
Урумчи считается одним из крупнейших городов западного Китая и важным торгово-логистическим центром региона.
Ранее авиакомпания также сообщила о возобновлении рейсов по маршруту Астана – Урумчи – Астана, которые стартуют с 31 мая 2026 года.
Самое читаемое
- Непогода ожидается в ряде регионов Казахстана
- В Астане и Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня
- Айбек Дадебай представил ключевые принципы и политический курс партии «Әділет»
- Карагандинка лишилась 1,9 млн тенге после знакомства в кафе
- В столице ограничат проезд возле «Астана Арены»