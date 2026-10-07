Новый роддом на 36 коек строят в Алматы: когда завершат работы

В Медеуском районе Алматы продолжается строительство нового здания родильного дома №2. Завершить строительно-монтажные работы планируют в 2027 году, передает BAQ.KZ.

Новый медицинский объект возводят на улице Жангельдина. Его общая площадь превысит 12,4 тыс. кв. метров. Здание будет состоять из цокольного и трех надземных этажей.

История родильного дома №2 насчитывает почти 90 лет. Нынешнее здание было построено в 1937 году, а последний капитальный ремонт проводился в 2003 году. Со временем оно перестало соответствовать современным требованиям к медицинской инфраструктуре.

От родильных залов до реанимации новорожденных

В новом здании предусмотрен полный цикл медицинской помощи.

Здесь разместят родовое и послеродовое отделения, реанимацию и интенсивную терапию для беременных и рожениц, диагностические помещения, а также отделения для недоношенных детей и новорожденных, которым требуется реанимационная помощь.

Для выхаживания недоношенных детей предусмотрено 10 кювезов. Еще 12 установят в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Также проектом предусмотрены реанимационная палата для новорожденных, молочный блок и две операционные – малая и экстренная.

В приемно-диагностическом отделении пациентов будут распределять в зависимости от тяжести состояния.

Разделят потоки пациентов и медицинских отходов

Отдельное внимание в проекте уделено внутренней логистике здания.

Для пациентов, стерильных материалов, продуктов питания и медицинских отходов предусмотрят отдельные маршруты. Между этажами можно будет перемещаться по лестницам и на лифтах.

Все входные группы планируют адаптировать для маломобильных граждан.

Проектная мощность нового родильного дома составит 36 коек, штат – 229 сотрудников.