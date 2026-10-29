Новый роддом построят в Алматы

В Алматы продолжается строительство нового корпуса родильного дома, который позволит увеличить количество принимаемых родов с 5 тыс. до 9 тыс. в год. Здание площадью более 10 тыс. кв. м будет рассчитано на 155 коек и оснащено четырьмя операционными. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется весной 2027 года.

В новом корпусе предусмотрена экстренная операционная в приёмном отделении. Общее количество операционных увеличится с двух до четырёх, что позволит ускорить оказание хирургической помощи беременным женщинам и роженицам.

Трёхэтажное здание с цокольным и техническим этажами спроектировано с учётом современных стандартов родовспоможения. Просторные палаты и обновлённая инфраструктура создадут комфортные условия для матерей и новорождённых.

Новый корпус возводится взамен здания 1938 года постройки площадью 3 347 кв. м. Прежнее здание было снесено из-за критического состояния несущих конструкций и инженерных сетей, несоответствия требованиям пожарной безопасности, вентиляции и инфекционного контроля, а также отсутствия лифтов.

Строительство ведётся в соответствии с утверждённым графиком. Ввод нового корпуса в эксплуатацию запланирован на весну 2027 года.