Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе команды, контракт с 61-летним специалистом заключён на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Кравец сменил на этом посту Галыма Мамбеталиева, который покинул команду после провального сезона. Напомним, в чемпионате КХЛ 2023/24 "Барыс" одержал лишь 14 побед в 68 матчах и занял последнее место в турнирной таблице.

Предыдущим местом работы Михаила Кравца был китайский клуб "Куньлунь Ред Стар". Под его руководством команда заняла девятое место в Западной конференции. Ранее он также тренировал "Витязь", "Амур" и "Авангард".

Новый сезон КХЛ "Барыс" начнёт 7 сентября домашним матчем против челябинского "Трактора".