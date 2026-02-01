Дастан Сатпаев близок к уходу, но академия "Кайрата" уже готовит следующего форварда. Роману Черноморцу — всего 15, а он уже самый ценный игрок и лучший снайпер своего возраста, сообщает BAQ.kz со ссылкой на портал Vesti.kz.

Алматинский Кайрат может потерять Дастана Сатпаева уже этим летом, однако внутри системы клуба формируется новый атакующий лидер. Речь о 15-летнем нападающем Романе Черноморце — тинейджере, который стремительно ворвался в юношеский футбол и уже заставил говорить о себе.

О Черноморце заговорили еще два года назад. Он стал самым молодым дебютантом в истории QJ League, выйдя в стартовом составе в матче турнира U17 против «Шахтера» в 13-летнем возрасте. Для юношеского футбола — почти беспрецедентный случай.

Сезон-2024 стал для форварда прорывным. На стыке 14–15 лет он набрал 27 результативных действий в 20 матчах (21 гол и шесть ассистов), став лучшим бомбардиром и самым ценным игроком QJ League U17. Черноморец продемонстрировал редкое для возраста хладнокровие: природное голевое чутье, агрессию в штрафной, мгновенное принятие решений и нацеленность на завершение.

Параллельно его начали подтягивать к «Кайрат-Жастар», а также включали в заявку на матчи юношеской Лиги чемпионов — показатель доверия со стороны тренерского штаба.

На международном уровне Черноморец выступает за сборную Казахстана U-17. В его активе уже шесть матчей, включая три игры в квалификации к чемпионату Европы и гол в ворота Албании. На недавнем турнире в Минске форвард снова проявил себя: забил Таджикистану и отдал результативную передачу в игре с Узбекистаном.

В клубе при этом действуют аккуратно. В главную команду его пока не форсируют. Ожидается, что следующий сезон Роман может провести в первой лиге за «Кайрат-Жастар», где ему предстоит адаптация к взрослому, более жесткому и физически требовательному футболу.

Можно ли сравнивать его с Сатпаевым? По хладнокровию и качеству решений в финальной трети — да, сходство просматривается. Однако в плане атлетизма и взрывной скорости Дастан в 15–16 лет выглядел мощнее. Черноморцу еще предстоит добавить в физике.

Тем не менее очевидно одно: по своему возрасту он уже выделяется. Если со временем именно он сумеет занять освободившуюся нишу, это станет очередным подтверждением системной работы академии «Кайрата» и ее умения выращивать игроков с высоким потолком.