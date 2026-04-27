19 команд и новый формат: в Казахстане стартует сезон женской футбольной лиги

Новый сезон женской футбольной лиги стартует в Казахстане, передает BAQ.KZ. В сезоне 2026 года принимают участие 19 команд.

Как отметила спортивный менеджер лиги Айжан Кенжина на пресс-конференции, посвященной презентации сезона, в новом сезоне команды будут разделены на две конференции. По итогам регулярного этапа команды, занявшие первые два места в каждой конференции, выйдут в плей-офф, где и определится чемпион страны.

С 1 января 2025 года наличие женской команды в структуре клуба стало обязательным условием для прохождения лицензирования в КПЛ. По словам Айжан Кенжиной, это решение стало одним из факторов, повлиявших на изменение отношения к женскому футболу.

«Если раньше часть матчей проходила на второстепенных полях, то сейчас все больше команд проводят игры на основных аренах. Еще одно важное изменение - это отношение к женскому футболу. Во-первых, меняется его восприятие в обществе. Во-вторых, если раньше внимание в основном было сосредоточено на мужском футболе, то сейчас женская лига тоже все чаще оказывается в фокусе. О ней говорят, за ней следят, и это положительно влияет на развитие направления», - отметила Айжан Кенжина.

Отдельная стратегия женского футбола

Для развития женского футбола в КФФ действует отдельная стратегическая программа на 2025-2030 годы. Как сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря КФФ Александр Кеплин, в рамках этой стратегии планируется создание подразделения женского футбола в Академии КФФ, которая базируется в Талгаре.

«Также хотелось бы отметить внимание к казахстанскому женскому футболу со стороны УЕФА. Высший европейский футбольный орган регулярно доверяет Казахстанской федерации футбола проведение международных женских турниров на территории страны – от квалификационных турниров юношеских чемпионатов Европы до товарищеских соревнований, таких как Турнир развития УЕФА», - сказал Кеплин.

Исполняющий обязанности генерального секретаря КФФ также отметил, что женский футбол традиционно вызывает меньше интереса у казахстанских болельщиков и СМИ, чем мужской. По его словам, именно поэтому федерация считает важным не только развивать это направление, но и чаще говорить о той работе, которая уже ведется.

«Мужской футбол у нас не испытывает дефицита внимания со стороны болельщиков и СМИ, иногда внимания бывает даже слишком много. А женскому футболу этого внимания как раз не хватает. Мы считаем, что он освещается меньше, чем заслуживает. Хотя девушки тоже играют, и, поверьте, когда они выходят на поле, азарта в этих матчах как минимум не меньше, чем в матчах с участием мужчин. Поэтому то, что женский футбол освещается меньше, не значит, что в этом направлении не ведется работа. Работа на самом деле ведется - большая».

Требования к тренерам

Директор департамента лицензирования Ержан Мусабеков отметил, что в КФФ также работают над подготовкой тренерских кадров для женских команд.

По его словам, на первом этапе требования к лицензиям для главного тренера достаточно категории B, для ассистента - C. При этом федерация выделила гранты для клубов на обучение специалистов. Каждый клуб может направить двух кандидатов, один из которых должен быть женщиной.

В КФФ рассчитывают, что в течение нескольких лет эти специалисты смогут пройти все этапы обучения - от начальных категорий до Pro-лицензии - и в дальнейшем работать в женских клубах.

«При этом даже в мужских командах у нас есть постоянная нехватка ассистентов тренеров, а здесь добавляются еще и женские команды. Поэтому мы решили, что со стороны федерации выделим гранты для каждого клуба. Клубы направят по два своих кандидата на обучение первой категории. Из этих двух кандидатов один обязательно должен быть женщиной», - сказал Мусабеков.

К слову, у женского чемпионата на данный момент нет генерального спонсора. Однако в федерации смотрят на этот вопрос позитивно и продолжают работу по привлечению партнеров.

Женский чемпионат начал активно расти только в прошлом сезоне, поэтому интерес со стороны бизнеса, по ожиданиям федерации, может усилиться в ближайшие год-два. Пока же для многих партнеров более привлекательной с точки зрения охвата остается КПЛ.

